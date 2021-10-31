В воскресенье, 31 октября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны, приобретающие вооружение у других государств, не упоминать производителя. В частности, он заявил, что Украина не должна ассоциировать оружие, поставленное Турцией, с его страной.

"Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Турцию не за что винить в этой ситуации. В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина про использование Украиной турецких дронов на Донбассе.

Как писала "Страна", генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар". После этого Франция и Германия выразили свое беспокойство из-за применения турецкого вооружения на Донбассе. Однако президент Украины Владимир Зеленский ответил Франции и Германии, что Украина и дальше будет использовать "Байрактары" на Донбассе.

Также стало известно, что США обвинили в обострении ситуации на Донбассе Россию, а Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки оружия в Украину