93-я Бригада "Холодный Яр" опровергла информацию главного редактора сайта "Цензор", что она заняла и удерживает поселок Старомарьевка в нейтральной зоне на Донбассе.

Вокруг Старомарьевки в последние дни развернулась настоящая информвойна. В "ДНР" утверждают, что поселок заняли украинские войска. Киев это официально отрицает, хотя чуть позже прошла информация, что украинские войска там были, но затем их отвели.

В субботу, 30 октября, тема приобрела новое дыхание. Главред "Цензора" Юрий Бутусов сообщил, что Старомарьевка находится под контролем ВСУ (поселок заняла бригада "Холодный яр"), а украинские спецслужбы уже якобы начали выявлять лиц с российским гражданством.

До этого об этом же сообщили и российские телеграмм-каналы, задаваясь вопрос почему Россия "своих не защищает".

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", "судя по всему Москву подталкивают нанести ответный показательный удар. Что вероятно и является одной из целей нынешнего провоцирования обострения, которое, как и весеннее, завязано на "Северном потоке-2" (сейчас решается вопрос о его запуске, чему эскалация конфликта на Донбассе может помешать). Вот только цена у этих "многоходовочек" может быть очень высокая. В том числе и для их сценаристов".

Позже 93-я Бригада "Холодный Яр" официально опровергла заявление Юрия Бутусова о том, что она заняла и удерживает посёлок Старомарьевка в нейтральной зоне на линии фронта на Донбассе.

Как сообщают украинские военные, они 26 октября временно вошли в посёлок для решения "гуманитарных задач" и в тот же день оттуда вышли.

"После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями. На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет", - говорится в заявлении "Холодного яра" после сообщения Бутусова.

"Видимо, в командовании ВСУ далеко не все готовы играть в игры, которые прописывают им "стратеги", сидящие вдали от окопов", - прокомментировал ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала, как и зачем разгоняется тема по Старомарьевке.

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