В пятницу, 6 ноября, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали удар с беспилотного летательного аппарата на западной окраине села Болотене (территория, подконтрольная Украине, в 22 км к северо-востоку от Луганска). Члены патруля СММ немедленно сели в свои машины и покинули место, увидев ударный взрыв в 30 метрах от своей позиции.

Об этом говорится в отчете миссии на сайте ОБСЕ.

Первые четыре очереди из стрелкового оружия на расчетной дальности менее 50 м к югу от села Болотене зафиксировали 6 ноября в 14:15.

Через несколько секунд, когда наблюдатели ОБСЕ уже уезжали, они увидели, как солдаты ВСУ стреляли в воздух, и видели серый беспилотный мини-летательный аппарат, не принадлежащий СММ, пролетавший над позициями ВСУ, а затем над патрулем СММ на высоте 100-150 м.

Все это произошло несмотря на запрет на эксплуатацию любых летательных аппаратов, включенный в Соглашение от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня, говорится в сообщении мониторинговой миссии ОБСЕ.

По мере того, как патруль продолжал уезжать, в 14:16 он услышал и увидел один ударный взрыв на расчетном расстоянии в 20–30 м к юго-востоку от своей позиции. Обстрел и взрыв произошли в непосредственной близости от патруля СММ и представляют собой серьезные нарушения безопасности для Миссии. Патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в Станице Луганской (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска).

СММ отмечает, что в Решении № 1117 Постоянного совета ОБСЕ указано, что СММ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины. "Неограниченный и безоговорочный доступ ко всем районам необходим для обеспечения эффективного наблюдения и отчетности о ситуации в области безопасности, прекращении огня, отводе оружия, разминировании и разъединении. В соответствии с мандатом Миссия также должна сообщать о любых ограничениях ее свободы передвижения или других препятствиях при выполнении своего мандата", - говорится в сообщении.

Ранее в ВСУ подтвердили, что бойцы сбили в районе Болотене беспилотник противника с боеприпасами. Еще два БПЛА противника были сбиты 7 ноября в направлениях Саханка – Водяное и Пикузы – Гнутово.

"В последнее время далеко не редки случаи, когда оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывают взрывные устройства на позиции украинских военных.

Часто враг подстраивает полет своих БПЛА при облете линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия.

Однако не всегда планы оккупантов идут по их сценарию, ведь украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы наказать нарушившего его врага.

Так случилось и в этот раз. Не слишком опытный пилот и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", говорится в сообщении штаба ООС.

В тоже время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в применении беспилотника Киев.

"Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля.

Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.

Киев нарушает Минские договорённости. Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь", - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Донбассе продолжается история с ударом "Байрактара" под Гранитным. Тема вышла на международный уровень и вызвала даже нечто, похожее на оправдания Украины. Применение боевого беспилотника запрещено соглашением о перемирии, которое было заключено летом 2020 года.

В Турции потребовали не ассоциировать поставщика "Байрактаров" с ситуацией на Донбассе.