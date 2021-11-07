В Багдаде в ночь на воскресенье совершили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По данным самого политика, он не пострадал. У СМИ другая информация.

"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака". Предательские ракеты не смогут ни на йоту поколебать стойкость и упорство наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа", - сообщил он в своем Twitter.

Вместе с тем Al Arabiya сообщает, что премьер получил легкое ранение и был госпитализирован.

По данным Al Hadath, также пострадали 10 сотрудников службы охраны премьер-министра. Резиденции главы правительства нанесен материальный ущерб.

По информации иракских СМИ, сейчас глава правительства находится в безопасном месте.

Вскоре после случившего в Штатах сделали заявление. США осудили атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и предложили свою помощь в расследовании покушения.

"Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Целью этого очевидного акта терроризма, который мы решительно осуждаем, было выбрано именно сердце иракского государства. Мы находимся в тесном контакте с силами безопасности Ирака и предложили свою помощь в их расследовании этого нападения", - сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайса.

Наполним, 27 июля 2021 года Джо Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке.

Об этом накануне договорились президент США и премьер Ирака, на которого этой ночью и было совершено покушение.