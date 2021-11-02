Польская полиция задержала гражданина Украины, перевозившего 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne.

Об этом сообщает Polsat News во вторник, 2 ноября.

Инцидент произошел в городе Бельск-Подляский в Подляском воеводстве, в 30 км от границы с Беларусью. Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne с государственным номерным знаком Великопольского воеводства.

По словам Эльжбеты Заборовски из пресс-службы полиции Подляского воеводства, за рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше.

Украинца задержали и арестовали, а машину поставили на штрафплощадку.

По словам правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. В полиции сообщают, что украинец рассказал, что одолжил автомобиль у друга.

Суд арестовал украинца на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. Он также будет отвечать за несанкционированное управление автомобилем и перевозку пяти пассажиров сверх разрешенного количества мест.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Государственной пограничной службы на украинской границе задержали четырех нелегальных мигрантов, которые хотели попасть на территорию Евросоюза. При себе у иностранцев были документы граждан Кубы. Мигранты рассказали, что таким образом хотели попасть к родственникам в Испанию.

Также мы писали, что в польском Подляшье полиция в очередной раз задержала гражданина Украины за перевозку нелегалов. На этот раз в автобусе было 12 предполагаемых нелегалов.