Сирийцы хотели попасть в Германию. Фото: Госпогранслужба

В порт Черноморска Одесской области из Турции прибыл паром с грузовиками. В них пограничники нашли группу нелегальных мигрантов, включая детей.

Об этом 25 октября сообщается в Фейсбуке Государственной погранслужбы Украины.

Мигранты пытались незаконно пересечь госграницу по "хорошо известной пограничникам" схеме. Семь иностранцев прибыли в порт, спрятавшись в трех грузовиках. Все они имели при себе внутренние паспорта Сирии.

Украина не была их конечным пунктом. Все сирийцы планировали попасть в Германию, а за организацию "турне" каждый из них должен был заплатить организаторам по 3000 долларов США.

Иностранцы признались, что за путешествие из Сирии в Турцию уже выложили организатору схемы по 2100 долларов.

Сирийцы в ЧерноморскеЗадержанные мигрантыГрузовик, где прятались мигранты

Стоит добавить, что искателями лучшей доли стали совсем молодые люди и даже дети. Младшему из них всего 10 лет, а самому старшему - 21.

Кроме того, в порту Черноморска пограничники обнаружили еще одного "туриста". Им оказался гражданин Турции, бежавший из своей страны, чтобы уйти от уголовной ответственности. Иностранец имел с собой документы, подтверждающие его гражданство, а конечной точкой маршрута должна была стать Австралия.

Сейчас по обоим случаям силовики выясняют обстоятельства правонарушения.

Скриншот из Фейсбука Государственной погранслужбы Украины

Ранее "Страна" рассказывала, как 24 октября нелегальные мигранты штурмом прорывались из Беларуси в Польшу.

Также мы показывали кадры, как в США пограничный патруль на лошадях кнутами отгоняет нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.

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