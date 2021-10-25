В порт Черноморска Одесской области из Турции прибыл паром с грузовиками. В них пограничники нашли группу нелегальных мигрантов, включая детей.

Об этом 25 октября сообщается в Фейсбуке Государственной погранслужбы Украины.

Мигранты пытались незаконно пересечь госграницу по "хорошо известной пограничникам" схеме. Семь иностранцев прибыли в порт, спрятавшись в трех грузовиках. Все они имели при себе внутренние паспорта Сирии.

Украина не была их конечным пунктом. Все сирийцы планировали попасть в Германию, а за организацию "турне" каждый из них должен был заплатить организаторам по 3000 долларов США.

Иностранцы признались, что за путешествие из Сирии в Турцию уже выложили организатору схемы по 2100 долларов.

Стоит добавить, что искателями лучшей доли стали совсем молодые люди и даже дети. Младшему из них всего 10 лет, а самому старшему - 21.

Кроме того, в порту Черноморска пограничники обнаружили еще одного "туриста". Им оказался гражданин Турции, бежавший из своей страны, чтобы уйти от уголовной ответственности. Иностранец имел с собой документы, подтверждающие его гражданство, а конечной точкой маршрута должна была стать Австралия.

Сейчас по обоим случаям силовики выясняют обстоятельства правонарушения.

Ранее "Страна" рассказывала, как 24 октября нелегальные мигранты штурмом прорывались из Беларуси в Польшу.

Также мы показывали кадры, как в США пограничный патруль на лошадях кнутами отгоняет нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.