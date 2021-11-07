Бойцы Вооруженных сил Украины сбили в зоне проведения Операции объединенных сил вражеский беспилотник с боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал Украинской делегации в ТКГ.

Так, вчера в направлении н.п. Болтное был сбит вражеский БПЛА. Сегодня были сбиты еще два в направлениях Саханка – Водяное и Пикузы – Гнутово.

"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня осуществили их сброс на позиции ВС Украины", - говорится в сообщении.

В украинской делегации уточнили, что использование иностранных БПЛА запрещено Минскими договоренностями.

Напомним, уже в ближайшее время в Украине планируют наладить производство турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар", который недавно впервые применили на Донбассе.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Донбассе продолжается история с ударом "Байрактара" под Гранитным. Тема вышла на международный уровень и вызвала даже нечто, похожее на оправдания Украины. Применение боевого беспилотника запрещено соглашением о перемирии, которое было заключено летом 2020 года.

В Турции потребовали не ассоциировать поставщика "Байрактаров" с ситуацией на Донбассе.