В четверг, 4 ноября, сотрудники СБУ перехватили на улице в центре Киева супругу знаменитого комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко (он же Константин Гришин). Женщине вручили уведомление о подозрении по части 3 статьи 185 УК Украины - кража, причинившая значительный ущерб потерпевшему. Наказание по ней дают до шести лет тюрьмы.

Подозрение предъявлено в связи со снятием пожертвований с карточки "Приватбанка", оформленной на Наталью Веселову - бывшую народную избранницу от политсилы "Самопомощь", то есть соратницы Семенченко по партии.

В общей сложности жене Семенченко Наталье Музыке (она же Московец) вменяют хищение с карточки около 150 тысяч гривен, которые люди перечисляли как пожертвования на поддержку батальона "Донбасс".

"Страна" рассказывает подробности этой истории.

Украли карточку у депутата

Чета Семенченко-Гришиных активно собирала деньги якобы на нужды армии и батальона "Донбасс". По версии следствия, чтобы придать этому "колядованию" хоть какой-то официальный вид, был организован благотворительный фонд "Help Ukraine". Ему очень активно жертвовали деньги представители американской и канадской диаспоры украинцев.

Также пожертвования шли на банковскую карточку "Приватбанка" тогдашнего нардепа Натальи Веселовой.

Однажды у Веселовой, по информации следствия, карточку выкрали и сменили ПИН-код. После чего Московец (как говорят, сменившая фамилию на Музыку из-за проблем с кредитной историей) чуть ли не ежедневно снимала деньги с чужой карты, так как по ней был установлен суточный лимит 300 долларов США. Женщина тратила их на свои нужды.

Уголовное производство по факту хищения денег было зарегистрировано СБУ, о чем свидетельствует номер ЕРДР начинающийся с двойки (шифр всех уголовных производств службы): 22015040000000056. Регистрация состоялась 23 февраля 2015 года. Тогда действия преступника квалифицировали по ч. 4 ст. 185 УК - кража в крупных размерах. Позже квалификацию смягчили на ч.3 ст.185 УК - кража со значительным ущербом.

Расследованием занимались следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. Позже дело передали в Главную военную прокуратуру. Пик активного расследования пришелся на 2016-2017 годы. Именно в то время были получены определения Печерского суда о доступе к движению средств по карточке Веселовой, детализация телефонных соединений Московец и проведена выемка документации в Верховной Раде возможных соучастников, работавших в парламенте.

В определениях следственных судей Печерского суда сказано, что в ходе досудебного расследования установлено следующее. В период с 1 января по 3 февраля 2015 года неустановленное следствием лицо незаконно завладело банковской платежной картой "Приватбанка", принадлежащей Веселовой. Карта была открыта с целью сбора благотворительной помощи военнослужащим батальона специального назначения воинской части 3027 Национальной гвардии Украины в ходе антитеррористической операции.

В дальнейшем, с 3 по 10 февраля 2015 года в Днепропетровске с помощью похищенной карты неустановленное следствием лицо совершило тайное похищение чужого имущества в крупных размерах, а именно: денежных средств в сумме 75 005 гривен и 5 100 долларов США. Деньги снимались поэтапно, после чего похититель распорядилось ими по своему усмотрению.

Допрошенная в качестве потерпевшей Веселова сообщила, что к незаконному снятию наличных с платежного банковского счета может быть причастна Музыка-Московец.

Следствие установило, что к совершению преступления действительно причастна Музыка-Московец.

В период 9 по 10 февраля 2015 года Московец привлекла другое неустановленное следствием лицо и передала ему банковскую карту, сообщив новый ПИН-код аутентификации.

В свою очередь это неустановленное лицо в том же Днепропетровске 10 февраля 2015 года сняло в банкомате с помощью карты Веселовой 21 000 гривен.

Как пишет на своей странице в Фейсбуке давний разоблачитель Семенченко журналист Владимир Бойко, вместе с женой комбата в краже карточки мог участвовать Ярослав Маркевич.

"...В 2015 году во время заседания фракции политической партии "Самопомощь" народный депутат Ярослав Маркевич вытащил из кошелька народного депутата Наталии Веселовой банковскую карточку "Приватбанка". Эту карточку Маркевич передал Гришину-Семенченко, который поменял ПИН-код, воспользовавшись тем, что раньше он поддерживал дружеские отношения с Веселовой, и когда та открывала счет в "Приватбанке", отметила телефонный номер Гришина как один из контактных", - написал Бойко.

Далее он рассказал, что, сменив ПИН-код и номер телефона, на который должны были приходить СМС-сообщения, Гришин отправил свою жену снимать деньги с чужой карты через банкоматы. Но поскольку карточка была долларовой, то там был установлен лимит – не больше 300$ в день. В течение месяца Музыка, носившая тогда фамилию Московец, ходила к банкоматам и снимала наличные с карты Веселовой, десятки раз попав в поле зрения камер видеонаблюдения. Когда Веселова заметила исчезновение банковской карты, парочка мошенников уже успела разбогатеть на 8000$.

Версия жены Семенченко

По словам самой подозреваемой жены Семенченко, сотрудники СБУ неоднократно угрожали ей, что если она будет так активна в отношении своего супруга, то ее посадят. Подозреваемая утверждает, что Веселова не имеет к ней финансовых претензий.

Вот ее интерпретация подоплеки этого уголовного производства.

"Была личная банковская карточка Натальи Веселовой, которую она дала канадскому фонду Help Ukraine для сбора помощи от диаспоры Канады для батальона "Донбасс". Всего за 2014 год диаспорой Канады было перечислено около 35 тысяч долларов. В 2015 году фонд Help Ukraine не получил должной отчетности за средства и потребовал возвращения денег от Веселовой или использования их через Фонд Семена Семенченко на нужды батальона "Донбасс" непосредственно. Карта эта действительно использовалась для нужд батальона, чеки на сумму, которую СБУ мне предъявляет, есть в деле "НЗФ Семенченко". Их взяли при последнем обыске. Это дело уже рассматривалось в 2015-2016 годах. А именно в 2015 год службой безопасности "Приватбанка", в 2016 году Нацполицией и в 2018 году военной прокуратурой. Состав преступления отсутствовал и дело было дважды закрыто", - сообщила Московец.

Как бы там ни было, но сам факт расследования СБУ криминального преступления по ч. 3 ст.185 УК, которая не относится к подследственности органов безопасности, говорит о том, что Семенченко решили плотно прижать. Поэтому привлекли к уголовной ответственности супругу.