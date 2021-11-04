СБУ вручила подозрение супруге Семена Семенченко Наталии Музыке и вызывает ее на допрос.

По словам самой Натальи, сотрудники СБУ неоднократно угрожали ей, что если она будет так активна в отношении своего супруга, то ее посадят.

Также Музыка объяснила юридическую часть уголовного дела.

"Была личная банковская карточка Натальи Веселовой, которую она дала канадскому фонду Help Ukraine для сбора помощи от диаспоры Канады для Батальона Донбасс. Всего за 2014 год диаспорой Канады было перечислено около 35 тысяч долларов.

В 2015 году фонд Help Ukraine, не получил должной отчетности за средства и потребовал возвращения денег от Веселовой Наталии или использования их через Фонд Семена Семенченко на нужды батальона Донбасс непосредственно.

Карта эта действительно использовалась для нужд батальона, чеки на сумму, которую СБУ мне предъявляет, есть в деле "НЗФ Семенченко", том 8 из стр. 105 и далее. Их взяли при последнем обыске.

Это дело уже рассматривалось в 2015-2016 годах во время очередного наезда на Семена. А именно в 2015 год службой безопасности Приват банка, в 2016 году Нацполицией и в 2018 году военной прокуратурой.

Состав преступления отсутствовал и дело было дважды закрыто.

Думаю, что и у Натальи Веселовой ко мне претензий нет",- рассказала Музыка.

Завтра, 5 ноября, на 14:00 супруга Семенченко Наталья Музыка вызвана на допрос в СБУ на Аскольдовом переулке, 3А, где, по ее словам, ей вручат ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что супруге экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, Наталье Музыке вручили подозрение. Ее подозревают в растрате крупной суммы со счетов благотворительного фонда батальона.

Также мы писали, что суд отправил за решетку Семена Семенченко - бывшего командира батальона "Донбасс". Его арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования. По данным СБУ, Семен Семенченко организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона. А также оказался замешан в импорте из России продукции военного назначения.