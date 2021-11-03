Супруге экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, Наталье Музыке вручили подозрение. Ее подозревают в растрате крупной суммы со счетов благотворительного фонда батальона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали, что во время досудебного расследования выяснилось, что гражданка Украины, которая имела доступ к карточному счету "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" снимала деньги и тратила их на свое усмотрение.

"Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это из средств, которые жертвовали наши соотечественники на нужды и развитие добровольческого батальона. Женщине объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража)", - сказано в сообщении.

При этом в СБУ не называется имя подозреваемой. Однако о получении подозрения сама Наталья Музыка рассказала в Facebook.

"Сегодня СБУ вручило и мне подозрение. Причем сделали это на видео камеру возле кофейни. Теперь я злобная воровка", - написала она.

Отметим, что основателем батальона "Донбасс" является Семен Семенченко. В этом году его арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования. В СБУ считают, что он организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона.

Также сообщалось, что суд оставил Семенченко под стражей до 6 ноября.