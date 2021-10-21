Служба безопасности Украины передала на расследование в полицию дело против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой и против тещи блогера Анатолия Шария Аллы Бондаренко, которых подозревают в подделке документов о перерегистрации политической партии.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовных производствах по подозрению указанных вами лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205-1 Уголовного кодекса. Прокурор киевской городской прокуратуры определил подследственность преступлений в этих уголовных производствах за подразделением Днепровского районного ГУ Нацполиции в Киеве", - говорится в ответе.

Другая информация не уточняется.

Напомним, с вечера 24 сентября неизвестные люди, назвавшиеся сотрудниками СБУ, пытались вручить подозрение спецкору "Страны" Антонине Белоглазовой. Они даже ночевали в подъезде у консьержки и в конце концов просто бросили "пидозру" под дверь. Речь идет об уголовном деле по якобы поддержке документов в "Партии Шария", когда Белоглазова ее в прошлом возглавляла.

Белоглазова заявляет, что она не совершала преступлений, в которых ее подозревает СБУ и называет дело против себя сфабрикованным. При этом дело против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой начало развариваться уже на этапе избрания меры пресечения. Судья отказал прокуратуре в ходатайстве по избранию меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аргументы сбушников были разбиты в суде адвокатом.