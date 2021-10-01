Дело, которое фабриковало СБУ против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой, начало развариваться уже на этапе избрания меры пресечения. Судья отказал прокуратуре в ходатайстве по избранию меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Аргументы сбушников были разбиты в суде адвокатом.

"Работаем дальше над тем, чтоб все нелепые обвинения против Антонины были окончательно похоронены!" - сообщает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

К слову, вчера аналогичное решение (отказать прокуратуре в ходатайстве об избрании меры пресечения) суд принял и по другому фигуранту этого дела Алле Бондаренко (мама Ольги Шарий).

Напомним, с вечера пятницы, 24 сентября, неизвестные люди, назвавшиеся сотрудниками СБУ, пытались вручить подозрение спецкору "Страны" Антонине Белоглазовой. Они даже ночевали в подъезде у консьержки и в конце концов просто бросили "пидозру" под дверь. Речь идет об уголовном деле по якобы поддержке документов в "Партии Шария", когда Белоглазова ее в прошлом возглавляла.

Белоглазова заявляет, что она не совершала преступлений, в которых ее подозревает СБУ и называет дело против себя сфабрикованным.