Дело против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой разваливается. Суд отказался брать ее под домашний арест
Дело, которое фабриковало СБУ против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой, начало развариваться уже на этапе избрания меры пресечения. Судья отказал прокуратуре в ходатайстве по избранию меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Аргументы сбушников были разбиты в суде адвокатом.
"Работаем дальше над тем, чтоб все нелепые обвинения против Антонины были окончательно похоронены!" - сообщает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.
К слову, вчера аналогичное решение (отказать прокуратуре в ходатайстве об избрании меры пресечения) суд принял и по другому фигуранту этого дела Алле Бондаренко (мама Ольги Шарий).
Напомним, с вечера пятницы, 24 сентября, неизвестные люди, назвавшиеся сотрудниками СБУ, пытались вручить подозрение спецкору "Страны" Антонине Белоглазовой. Они даже ночевали в подъезде у консьержки и в конце концов просто бросили "пидозру" под дверь. Речь идет об уголовном деле по якобы поддержке документов в "Партии Шария", когда Белоглазова ее в прошлом возглавляла.
Белоглазова заявляет, что она не совершала преступлений, в которых ее подозревает СБУ и называет дело против себя сфабрикованным.