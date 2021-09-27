Сегодня спецкора "Страны" Антонину Белоглазову допросили в СБУ. Ее пытаются сделать подозреваемой по делу о якобы подделке документов в "Партии Шария", которую она ранее возглавляла (статья 205-1 УК).

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

При этом в надлежащем порядке уведомление о подозрении ей СБУ не вручила (просто бросили под дверь), но уже вызывает на допросы. Выдали повестки ещё на завтра и послезавтра.

Сегодня на допросе Антонина сослалась на статью 63 Конституции Украины, которая обеспечивает право гражданина не давать показания.

СБУ уже направила ходатайство в суд по мере пресечения (ночной домашний арест).

"Я не совершала преступлений, по которым меня хотят сделать подозреваемой. Дело, совершенно очевидно, сфабриковано. Уверена, что оно развалится в суде", - заявила Антонина Белоглазова.

"Редакция "Страны" окажет Антонине Белоглазовой всю необходимую правовую поддержку", - заявил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Напомним, с пятницы вечера неизвестные люди, назвавшиеся сотрудниками СБУ, пытались вручить подозрение спецкору "Страны" Антонине Белоглазовой. Они даже ночевали в подъезде у консьержки и в конце концов просто бросили "пидозру" под дверь.

Ранее СБУ сообщила о том, что по статье 205-1 УК было вручено подозрение "одной из руководительниц Партии Шария". Речь, по данным СМИ, идет о теще лидера "Партии Шария" Анатолия Шария Алле Бондаренко.