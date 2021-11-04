На заседании в четверг, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины, после чего он заявил, что не будет принимать участие в переговорах в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТГК) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом он сообщил журналистам вне заседания Верховной Рады.

"Я не могу как министр обороны участвовать в мирных переговорах, потому что это уже другая компетенция. Поэтому президент примет решение, что меня нужно вывести из состава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе... Я точно не буду принимать участие в тех переговорах", - заявил Резников.

Одновременно с этим Ирина Верещук, которую сегодня, 4 ноября, Верховная Рада Украины назначила вице-премьером-министром по делам оккупированных территорий, заявила, что намерена присоединиться к работе украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

После выступления в Раде нардепы задали Верещук ряд вопросов, один из которых звучал так: "Как мы знаем главы нашей ТКГ в минском формате покинули по причинам свои места, Резников потому что сменил должность, а Леонид Макарович (Кравчук - Ред) на больничном. Будете ли вы возглавлять или какое место вы будете занимать в этом формате?...к сожалению другой площадки переговоров у нас нет, поэтому какое ваше видение на счет Минских переговоров?"

На что Верещук ответила, что планирует участвовать в ТКГ, но на счет председательства будет решать высшее политическое руководство.

"Что касается моего пребывания в Трехсторонней контактной группе. Да, я планирую принимать участие. Но что касается моего председательства - это вопрос к высшему политическому руководству государства", - сказала Верещук.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщал, что место Резникова в ТКГ займет заместитель главы делегации Леонида Кравчука Александр Мережко. Тогда же он сообщил, что новые люди в состав делегации не войдут.

Напомним, "Страна" сообщала о том, что 3 ноября Рада отправила в отставку Алексея Резникова с поста вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции, а уже 4 ноября назначила его министром обороны Украины.