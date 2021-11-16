Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ из-за того, что Владимир Путин своим указом разрешил официальную продажу в России товаров из "ЛДНР".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве заявили, что расценивают подписание Путиным указа "как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права".

"Признание "сертификатов" (сертификатов соответственная из "ДНР/ЛНР" - Ред.), одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство", - заявили в МИД Украины.

В МИД Украины считают, что подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата.

Напомним, в понедельник, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории неподконтрольного Донбасса.

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