В понедельник, 15 ноября, состоялся продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из ключевых тем беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.

Отчет о беседе опубликовал сайт Кремля.

Президент России привлек внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав Макрона о своих контактах по поводу миграционного кризиса с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси.

Также собеседники затронули украинскую тему и высказали неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании конфликта на Донбассе. Они отметили, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В этом контексте Путин "обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО", как написали в Кремле.

"Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует и недавнее применение вооружёнными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, президенты обсудили нагорно-карабахское урегулирование, проведение в Париже Международной конференции по Ливии и ситуацию в Мали.

Между тем сайт президента Беларуси сообщает, что ситуацию с мигрантами обсудили по телефону Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель. Их разговор длился около 50 минут.

"Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. И еще один важнейший аспект, который президент Беларуси и и.о. канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи. Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации", - передает пресс-служба белорусского лидера.

Эти события прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши сейчас пытаются интенсивно решить на самом высшем уровне. Тему обсудили Меркель и Лукашенко (что само по себе тянет на сенсацию - это первый контакт западного лидера с Лукашенко после выборов в 2020 году), Путин и Макрон. Правда, как решать проблему, если Германия и ЕС не хотят мигрантов принимать, а сами они не хотят уезжать обратно домой - непонятно", - отметил канал.

По его мнению, пока европейские дипломаты генерируют по этому поводу концепции в духе Троцкого: "ни мира, ни войны".

"ЕС не пропустит ни одного мигранта с территории Белоруссии, но они при этом не должны умирать в лесу на границе", - напомнил канал слова Жозепа Борреля.

Ранее "Страна" сообщала, что 14 ноября Евросоюз пошел на прямые переговоры с Беларусью о разрешении миграционного кризиса: глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Также мы писали, что Польша планирует созвать Совет НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью.