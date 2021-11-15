Глава МИД Германии Хайко Йозеф Маас заявил, что Берлин будет выступать за возвращение находящихся в Беларуси мигрантов в те страны, откуда они приехали.

Об этом он рассказал журналистам в понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

"Я буду выступать за то, чтобы эти люди... были возвращены в страны, из которых они приехали, и чтобы эти страны взяли на себя свою часть ответственности", - заявил он.

По словам министра, ситуация на польско-белорусской границе не улучшается.

"Мы не видим улучшений, ситуация на месте становится все драматичней", - пояснил Маас.

Заявление прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны":

"То есть, надежды мигрантов, что немцы все-таки поступят с ними также как и с их собратьями по несчастью в 2015 году и примет их как беженцев, не оправдались.

Также это означает, что поляки и далёк не будут пропускать мигрантов на свою территорию. Ситуация постоянно заходить в глубокий тупик.

А на носу морозы - как их выдержат в лесах и полях тысячи людей у польской границе - непонятно", - пишут в публикации.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова доставить мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, самолетами "Белавиа" в Мюнхен или отправить их обратно на родину, но на последнее не согласны сами нелегалы.

Кроме этого, "Страна" рассказывала, как депутата немецкого Бундестага Нильс Шмид предложил, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки на получение убежища в ЕС. В ответ на это Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал депутата Нильса Шмида и предложил немцам взять к себе домой мигрантов из Белоруссии.