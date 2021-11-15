Беларусь готова доставить мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, самолетами "Белавиа" в Мюнхен или отправить их обратно на родину, но на последнее не согласны сами нелегалы.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции страны, передает "Белта".

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину. Но люди этого не хотят.

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно", - заявил Лукашенко.

При этом он пригрозил Европе "ответкой", если та введет новые санкции.

"Санкциями пугают, хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда", - угрожающе заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня Евросоюз планирует расширить санкции против Беларуси, они коснутся авиакомпаний и чиновников.

Также мы писали о том, что глава дипломатии Евросоюза заявил, что потоки нелегальных мигрантов в Беларусь удалось взять под контроль.