Путин сообщил, что Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом. Он выразил надежду, что в ближайшее время это произойдет.

Об этом сообщил telegram-канал "Вести 24".

Сообщается, что Путин надеется на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, в первую очередь с ФРГ, т.к. мигранты стремятся именно туда.

Напомним, в среду, 10 ноября, и.о. федерального канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации с мигрантами на Польско-Белорусской границе. Она попросила российского лидера вмешаться в ситуацию и повлиять на Беларусь. Путин порекомендовал Меркель обсуждать ситуацию с мигрантами напрямую с Минском

11 ноября прошли новые телефонные переговоры Меркель и Путина по ситуации на польско-белорусской границе.

Как сообщалось, Лукашенко попросил Путина направить в Беларусь бомбардировщики с ядерным оружием. Кроме того, он также заявил, что за границами Прибалтики, Польши и Украины должны следить военные Беларуси и России.

Также мы сообщали, что Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ "региональные конфликты".