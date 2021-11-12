Утром в пятницу, 12 ноября, группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу. Они идут вдоль польской ограды.

Соответствующее видео публикует "Спутник Беларусь".

Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги", говорится в сообщении.

Также публикуют видео, как мигранты, покинувшие территорию республики Беларусь, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения.

Белорусские пограничники, как сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале, заявили, что зафиксировали около сотни мигрантов вдоль границы с Польшей. Они направляются к стихийному лагерю беженцев.

Напомним, мигранты обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши, рубеж охраняют тысячи солдат.

Ранее мы рассказывали, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

Комментируя происходящее на границе, президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.

Кроме того, "Страна" анализировала, пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Беларуси.