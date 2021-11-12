Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу. Видео
Утром в пятницу, 12 ноября, группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу. Они идут вдоль польской ограды.
Соответствующее видео публикует "Спутник Беларусь".
Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги", говорится в сообщении.
Также публикуют видео, как мигранты, покинувшие территорию республики Беларусь, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения.
Белорусские пограничники, как сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале, заявили, что зафиксировали около сотни мигрантов вдоль границы с Польшей. Они направляются к стихийному лагерю беженцев.
Напомним, мигранты обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши, рубеж охраняют тысячи солдат.
Ранее мы рассказывали, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.
Комментируя происходящее на границе, президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.
Кроме того, "Страна" анализировала, пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Беларуси.