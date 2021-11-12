Министр внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Каминским, с целью обсудить ситуацию с миграционного кризиса на белорусской границе. Монастырский заверил, что Украина готова оказать помощь Польше.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся в мирный и цивилизованный способ прийти к решению искусственно инспирированной кризиса", - заявил Монастырский.

Руководители МВД пришли к решению, что уже с завтрашнего дня на участке границы Украины и Польши будет работать координационная группа из офицеров-пограничников и бойцов Национальной гвардии.

Кроме того, министры договорились о еженедельном совещании в телефонном формате.

"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны об оказании помощи в решении нынешней ситуации", - сказал Монастырский.

Телефонные переговоры Министров внутренних дел Украины и Польши.

Кроме того, Глава МВД Украины инициировал проведение встречи министров иностранных и внутренних дел на платформе "Люблинского треугольника", чтобы скоординировать действия по эффективному противостоянию вызовам гибридного характера со стороны недружественных государств – Российской Федерации и Беларуси.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, в частности, активизацию работы над проектом соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Мариуш Каминский, в свою очередь, по обращению Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок.

Напомним, ранее Министр внутренних дел Украины во время рабочего визита в Волынскую область проверил состояние охраны госграницы с Республикой Беларусь и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Денис Монастырский принял решение, что границу с Беларусью будут охранять дополнительно 8,5 тысяч военных, пограничников, нацгвардейцев и полицейских.

Кроме того, сегодня, 12 ноября, Министр внутренних дел Украины заявил, что уже морально готовит украинцев к "Большой стройке-2022". Но вместо новых дорог и школ в рамках большого строительства теперь будем строить стену длиной в 1000 километров на границе с Беларусью и Россией. Задача - построить за год.