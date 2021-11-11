Президент России Владимир Путин в сегодняшнем телефонном разговоре с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель назвал политику Киева деструктивной и заявил, что Украина делает ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин обвинил Киев в использовании в нарушение минского Комплекса мер ударных беспилотных аппаратов.

"Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море", - говорится в сообщении.

Также Путин и Меркель по телефону продолжили обсуждение обстановки, сложившейся на границах Беларуси со странами Евросоюза.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что 12 ноября Франции не удастся избежать "серьезного разговора" об Украине. По его словам, именно при попустительстве Парижа и Берлина Украина игнорирует выполнение "Минских соглашений".

Напомним, накануне Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить проблему мигрантов на польско-белорусской границе. Путин порекомендовал ей напрямую обращаться в Минск.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко попросил Путина направить в Беларусь бомбардировщики с ядерным оружием.

Также мы сообщали, что Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ "региональные конфликты".