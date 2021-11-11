"Глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил боевое применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотника Bayraktar на Донбассе, хотя до этого в "республике" опровергали это.

Об этом Пушилин заявил в интервью донецким СМИ, видео обнародовано в YouTube.

"Они опять пересекают определенную линию и используют ("Bayraktar" - Ред.) в боевых целях. Слава богу, никто не погиб, и урон там достаточно небольшой", - сказал он.

Кроме того, Пушилин объяснил то, что в Донецке долго не подтверждали применение ВСУ Байрактара, долгим проведением разбирательств.

"Мы долго проводили разбирательства, потому то это было похоже на некие артиллерийские составляющие. Не буду вдаваться в подробности, но даже у нас не было мысли, что они могли к этому приступить", - сказал Пушилин.

При этом он раскритиковал Запад за отсутствие реакции.

"Ребят, а где Франция, где Германия, вы что творите? Это же нарушение", - сказал Пушилин.

Напомним, двумя днями ранее представитель "ДНР" на Минских переговорах Наталья Никонорова опровергла применение "Байрактара" на Донбассе, назвав такие сообщения фейком.

Кроме того, после того, как генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 октября подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар" в "ДНР" заявляли, что не уверены, что ВСУ на самом деле использовали БПЛА.