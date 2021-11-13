Государственный пограничный комитет Беларуси утверждает, что около сотни мигрантов прорвались на территорию Польши.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, группа беженцев находится неподалеку от пункта пропуска "Брузги-Кузница". Люди оказались неподалеку от колючего ограждения, установленного польской стороной.

В свою очередь, полиция Польши сообщила, что тело сирийского мигранта обнаружили в Польше вблизи границы с республикой Беларусь, причина смерти не установлена.

Ранее "Страна" сообщала, что Литва купит еще 300 км колючей проволоки для установки забора на границе с Беларусью. Вильнюсом решено построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки. Поверх нее натянут колючую проволоку. Также перед самим забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Также мы писали, что в течение ближайшего месяца Украина планирует провести учения территориальной обороны у границ с Беларусью. Определены 10 участков границы, на которых может происходить подход мигрантов. Их планируют усилить в первую очередь, направив туда пограничников, Нацгвардию и полицию.

Напомним, Эстонские военные готовы разместить на границе с РФ 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке на страну".