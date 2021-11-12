Уже почти неделю длится миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей.

То, что начиналось с похода нескольких тысяч беженцев из Ирака и Сирии на польский кордон с целью проникнуть в Евросоюз - сегодня перешло в почти военную фазу.

По обе границы наращиваются силы, которые выходят далеко за пределы сдерживания нескольких тысяч мигрантов, среди которых много женщин и детей. Вплоть до того, что летают военные самолеты и проводятся высадки десанта.

Что происходит - разбиралась "Страна".

Лагерные будни. Ситуация с мигрантами у границ Польши

Утром 12 ноября на белорусско-польской границе продолжали оставаться несколько тысяч беженцев.

Их распорядок для примерно такой. Они просыпаются рано утром. Женщины начинают готовить завтрак на кострах, мужчины рубят деревья, чтобы обеспечить огонь на сутки. В ход уже пошли елки из ближайшей опушки.

На протяжении недели мигранты жили только в палатках. А сейчас начали создавать более долгосрочные укрытия с помощью древесины и веток.

Далее весь световой день беженцы пререкаются с польскими пограничниками и требует пропустить их. Наиболее смелые совершают прорывы в Польшу. Так сегодня поступила одна группа мигрантов. Они повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги". Скандировали: "Германия! Не Беларусь!" Таким образом давали понять, что обратно возвращаться не намерены, обозначив заодно и конечную цель визита.

Впрочем, далеко по польской территории уйти им не удалось. Беженцев задержали служащие польской армии, пограничной службы и полиции, говорится в сообщении Минобороны Польши.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

На место тех, кто покинул лагерь и был задержан в Польше, прибыли новые беженцы. Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет.

Те, кто ночует здесь уже которые сутки подряд, начали чаще обращаться за медицинской помощи. Лечит их белорусская сторона - власти отправили на круглосуточное дежурство к лагерю десяток машин скорых.

Способствует Минск продолжению нахождения нелегалов и тем, что подвозит им еду и одежду. Хотя понятно, что упрекать за это Беларусь мягко говоря неэтично.

Сегодня в лагерь доставили 10 тонн гуманитарной помощи: хлеб, мясные консервы, кондитерские изделия, молоко, средства гигиены, в том числе для детей и женщин, а также теплые вещи. Минск сообщает, что на регулярной основе в лагерь подвозится питьевая вода.

В формировании партии гуманитарной помощи приняли участие белорусский Красный Крест, организации и предприятия, общественные и политические объединения. То есть с одной стороны Бацька оказывает чисто человеческую помощь людям, застрявшим на пограничье. С другой - продлевает их пребывание на границах ЕС.

Польша подобную помощь беженцам, разумеется, не оказывает - поскольку Варшава хочет, чтобы они с кордона ушли. Для увещевания и психологического давления используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы. Игнорируют просьбы оказания помощи людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений.

Все это весьма охотно транслируют белорусы - показывая "истинное лицо" Евросоюза. Причем, пропускают и западные медиа: так, Минск дал добро на работу корреспондента Мэтью Ченса из CNN, которые недавно брал критическое интервью у Лукашенко.

Своими силами у Лукашенко также подробно описывают происходящие. Журналисты белорусских государственных СМИ подготовили фоторепортаж из лагеря. На снимках преимущественно дети, в том числе младенцы.

Видно, что родители пишут своим детям на лицах разные надписи на английском. В том числе: "Помогите" и "Мне холодно".

Также беженцы рисуют слезы на лицах малышей, которые позиционируются как обращения к международным правозащитным организациям.

Вероятно, это реакция на многочисленные сообщения польской стороны, якобы дети мигрантов, ночующих в лесу возле колючей проволоки, плачут не искренне, а лишь потому, что им задувают в лицо сигаретный дым.

Поляки же не остаются в долгу с обвинениями. Так, они говорят, что белорусы слепят польских силовиков лазером.

То есть на границе пока цементируется тупиковая ситуация. Которая заставляет главных игроков этого региона повышать ставки.

Военные приготовления

Ситуация с мигрантами на границе превратилась не просто в гуманитарную проблему, а и в международно-политическую. Причем в последние дни - с явным военным уклоном.

Британия сегодня заявила, что отправляет в Польшу своих солдат.

Правда, речь идет о "небольшой группе" и только представителей инженерных войск, для помощи в оборудовании границы (Польша ранее и сама говорила, что британцы помогут с заградительными сооружениями). Но сам прецедент важен.

В этот же день сервисы, отслеживающие авиационный трафик, сообщили о появлении американского самолета-разведчика у границ Беларуси, а также Калининградской области России. Самолет пролетел через Литву.

Со своей стороны наращивают военную активность и союзники - Россия и Беларусь. По сообщению минобороны в Минске, сегодня под Гродно, который находится у границ Литвы и Польши, высадились десантники двух стран.

Белорусы спустили на парашютах свой спецназ, а россияне - служащих ВДВ. На полигон "Гожский" приземлилась сводная батальонная тактическая группа. Россия для этого прислала военный транспортник Ил-76, а Беларусь - вертолеты.

При десантировании, кстати, два российских десантника погибли - они столкнулись в воздухе, их купола сдулись, и парни разбились.

Тем не менее, на полигоне провели учения по борьбе против диверсантов и по захвату плацдарма.

Небо над Беларусью уже второй день патрулируют российские бомбардировщики.

Да и сама Польша, как сообщается, направила на кордон с Беларусью около 20 тысяч военных, полицейских и пограничников. Что явно превышает потребности защиты от 3-4 тысяч мигрантов, среди которых немало женщин и детей. И является скорее актом нагнетания воинственных настроений внутри самой Польши, где у власти находятся правые.

Параллельно идет политическая лихорадка вокруг этой проблемы: переговоры России с Францией и Германией в различных форматах - на уровне лидеров стран, глав МИД и даже министров обороны. Общее место всех заявлений - это необходимость решать вопросы путем диалога.

Но пока с Беларусью его Евросоюз вести отказывается - поскольку не хочет признавать таким образом власть в Минске. И даже грозит новыми санкциями Беларуси. Американские СМИ предполагают, что они коснутся как авиации, так и страхового сектора Беларуси (страховики участвуют в переправке мигрантов).

Также якобы их планируют ввести даже против российского "Аэрофлота".

Впрочем тут, кажется, американские медиа выдают желаемое за действительное. Ведь тогда от полетов западных компаний будет закрыта гигантская часть Евразии, что резко увеличит затраты на облет российской территории. А это огромные убытки.

Единственное, что может показаться признаком разрядки - это информация, что Турция закрыла беженцам полеты в Беларусь. И теперь летать компанией "Белавиа" они не будут (хотя и смогут транзитными рейсами - к примеру, через Москву). То есть поток беженцев на территорию Беларуси может уменьшиться.

Но как это решит проблему нынешнего мигрантского лагеря на границе с Польше - пока непонятно. Ситуация остается напряженной, причем игра военными мускулами наращивается с обеих сторон.

Во что выльется мигрантский кризис?

На нынешнем витке очевидна цель белорусского президента: заставить Европу вести прямой диалог с Лукашенко. Таким образом признав де-факто его легитимность.

Однако ЕС пока лишь наращивает критику в адрес Минска, угрожая новыми санкциями. И одновременно призывая Россию повлиять на Бацьку. На что, судя по всему, следует аналогичная рекомендация: обратиться к нему напрямую.

Это на данный момент основной политический нерв происходящего: сумеет ли Лукашенко заставить Европу к себе прислушиваться. Или же напорется на еще более серьезные санкции.

Их вероятность, к слову, довольно высока - особенно после того, как Беларусь вошла в более тесный союз с Россией и фактически сожгла мосты с Западом.

Что же до военной напряженности - то здесь ведущая роль за Польшей, которая в первые же дни кризиса начала милитаризацию границы (в чем ей сегодня начали помогать англичане) и привела свои войска в боевую готовность. Что дало повод стягивать туда и силы Союзного государства.

Понятно, что накачка кордона военными - тенденция опасная и чреватая срывом в реальный конфликт. Но, как ни парадоксально, именно этот фактор может приблизить дипломатическое решение вопроса мигрантов. Хотя пока эта ситуация и далека от разрешения.