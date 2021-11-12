Польские пограничники обвиняют своих белорусских коллег в применении лазерного оружия и даже публикуют видеодоказательства. На опубликованных кадрах видно, как с белорусской стороны кто-то направляет луч лазера, передает "РИА Новости".

По словам польских пограничников, мощность лазера неизвестна, но при этом можно допустить, что он способен повредить зрение.

"Белорусские службы пользуются лазером, который направляют в нашу сторону. Мы не знаем мощности этого лазера. Возможно, он может повредить зрению", - заявила журналистам в пятницу официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

Напомним, мигранты обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши, рубеж охраняют тысячи солдат.

Ранее мы рассказывали, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

Комментируя происходящее на границе, президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.

Кроме того, "Страна" анализировала, пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Беларуси.