Окажутся ли "белорусские" беженцы в Украине?

Владимир Зеленский вчера экстренно собрал заседание Совета нацбезопасности и обороны. Поводов для него действительно хватает – и обострение на Донбассе, и критическая ситуация с эпидемией, и энергетический кризис. Однако, как оказалось, у власти свои приоритеты.

Вопросы Донбасса и эпидемии, судя по отчету секретаря СНБО Алексея Данилова, вообще не поднимались, энергетический кризис шел только вторым пунктом – и осталось неизвестным, решили ли по этому вопросу хоть что-нибудь

А первым пунктом оказался кризис на белорусско-польской границе. Тема, безусловно, важная для всего мира, но на фоне внутриукраинских проблем явно не ключевая собственно для нашей страны.

Актуализировал ее для Украины разве что эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильс Шмид, предложивший сделать из Украины официальный отстойник для азиатских мигрантов – мол, всех будут отправлять сюда, а тут уже будут решать, кто достоин въехать в Евросоюз, а кто нет.

На это предложение второстепенного немецкого политика Данилов ответил лично, предложив ему принять беженцев у себя дома. И это тот редкий случай, когда мало кто в Украине будет возражать секретарю СНБО. Однако проблема в том, что это был личный комментарий Данилова, – а что решил по этому поводу СНБО, осталось непонятным. Прозвучали лишь слова об усилении украинско-белорусской границы, но ради такого решения явно не стоило собирать Совбез – достаточно было дать поручение министру внутренних дел.

А вот глобального решения у власти, похоже, нет. В частности, нет решения на случай, если предложение немецкого эксперта вдруг превратится в позицию Евросоюза, поддерживаемую Вашингтоном. Потому что ситуация с афганскими беженцами показала, что американцам наша власть отказывать не умеет. И если те надавят, то зе-боты массово начнут рассказывать, что "белорусские" беженцы – это вовсе не талибы, а культурные люди с деньгами, поэтому надо принять и их тоже. А вся смелость Данилова тут же сойдет на нет.

Но пока этого не произошло, основная проблема у нас другая: отечественные чиновники уже начали выступать с критикой в адрес минских властей. В ситуации, когда выживание Украины нынешней зимой во многом зависит от благосклонности Александра Лукашенко (а точнее от его решения - поставлять ли Украине электроэнергию или нет), подобные заявления иначе, чем тупостью, не назовешь.

Кого боится Банковая, прикрываясь "российской агрессией"?

Тем временем замсекретаря СНБО Руслан Демченко опубликовал весьма знаковую статью "Почему Россия раскручивает новый виток агрессии против Украины", которая обозначает угрозы, которые считает главными для себя нынешняя власть. И, вопреки названию статьи, из нее становится очевидно, что Россия – далеко не единственная угроза для нее.

"Рука Кремля", безусловно, упоминается чаще всего. В том числе – в тех случаях, когда она является только пропагандистским прикрытием собственных провалов (энергетический кризис, обвинения во внешнем управлении и коррупции, низкий уровень вакцинации). Однако этими пунктами угрозы не исчерпываются.

Среди угроз также названы ультраправые радикалы и некие силы, которые прогнозируют государственный переворот на первое полугодие 2022 года. Причем отсутствие даже намека на то, кто именно живет в ожидании этого переворота, означает, что угрозами нынешняя власть считает практически всех.

И в этом плане Демченко и те, кто одобрил его статью, пожалуй, правы. На сегодняшний день уже очевидно, что Банковая умудрилась побить горшки практически со всеми олигархами (кроме Игоря Коломойского, естественно), а такая ситуация на самом деле ничего хорошего для власти не предвещает. Юлия Тимошенко в подобном положении проиграла выборы-2010, а Виктор Янукович в 2013-м получил Майдан.

Поэтому статья Демченко – свидетельство того, что власть все понимает. Неизвестно только, какие выводы она из этого сделает.

Исключат ли Разумкова на съезде "Слуги народа"?

Если врагов-олигархов власть по именам не называет (кроме Петра Порошенко, на которого Зеленский вчера намекнул еще раз), то о политическом враге номер один говорят, уже практически не скрываясь. Речь идет об экс-спикере Дмитрии Разумкове, по которому все еще не решен вопрос – принимать его назад во фракцию "Слуги народа" или нет.

Судя по неофициальной информации, на субботнем съезде партии хотят поставить вопрос о прощании с Разумковым – вплоть до того, чтобы отобрать у него мандат. Однако есть и противоположные тенденции.

Вчера на сайте парламента появился законопроект нардепа от "Слуги народа" Георгия Мазурашу, который предлагает внести в регламент норму об автоматическом возвращении во фракцию нардепа, уходившего из нее на спикерскую или вице-спикерскую должность.

Законопроект явно "проразумковский", и тут интересно, что внес его депутат, не входящий в объединение "Разумная сила". Такой шаг предполагает два варианта: либо внутри "Слуги народа" есть влиятельная группа, которая не хочет полностью бить горшки с бывшим первым номером, либо во фракции есть депутаты, входящие в орбиту Разумкова, но по каким-то причинам не вошедшие в "Разумную силу".

И тот, и другой вариант весьма неприятен для Банковой, поэтому к вопросу об исключении экс-спикера следует относиться осторожно: как бы это не привело к расколу по еще одной трещине, которая пока не видна.

Для кого готовят приватизацию "Центрэнерго"?

Помимо СНБО, вчера заседало и правительство. Которое, впрочем, тоже обошло стороной самые актуальные проблемы сегодняшнего дня. Тему энергетики министры в своих решениях, правда, все-таки затронули, но не с той стороны, которая волнует всех. Вместо решения вопроса угля и электроэнергии Кабмин принял решение о восстановлении "Энергетической компании Украины", в которую входят компания "Центрэнерго" и шахты. Восстановленная компания будет передана на приватизацию.

В проект бюджета-2022 заложены 98 млрд гривен, которые хотят получить от этой приватизации. Не исключено, что года четыре назад подобную сумму за такой пакет можно было получить. Но сегодня и "Центрэнерго", и шахты – это не потенциальный источник прибыли, а головная боль, созданная "профессиональным" менеджментом последних лет, сделавшим прибыльную компанию убыточной и накопившим массу долгов перед шахтерами.

В сложившейся ситуации вряд ли найдется достаточное количество желающих поучаствовать в торгах, чтобы выручить более менее приличную сумму. Однако не исключено, что подобная ситуация создается намеренно – чтобы "товаром" не заинтересовался никто, кроме тех, кто им давно интересуется. А давно "Центрэнерго" интересуется Игорь Коломойский, менеджмент которого и сделал компанию убыточной.

Поэтому вряд ли кто-то удивится, если через год компания будет принадлежать фирмам, аффилированным с Игорем Валерьевичем, и сумма, ими заплаченная, будет на порядок меньше той, что планируется.

Запад хочет закон об олигархах под себя

Зависимость украинского президента от Игоря Коломойского была одной из ключевых тем вчерашней статьи Atlantic Council, посвященной Украине. Второй ключевой темой стал закон об олигархах, о котором автор из американского исследовательского центра высказался очень скептично.

По сути, вся статья сводится к двум тезисам: закон об олигархах направлен против врагов Зеленского, но один олигарх останется вне действия закона, потому что Зеленский от него зависим.

Автор Дэвид Кларк приводит ряд доказательств того, что украинский президент, внешне дистанцировавшийся от Игоря Коломойского, продолжает принимать экономические решения в его пользу. И призывает США с Евросоюзом "следить за имплементацией закона", чтобы он соответствовал "лучшим международным практикам" и рекомендациям Венецианской комиссии.

И вот в этой части кроется самое интересное: Atlantic Council не призывает отменить закон – он лишь предлагает переписать его так, чтобы рычаги контроля за олигархами переместились из рук президента в руки пула послов "Большой семерки". Ведь очевидно, что главной рекомендацией от Венецианской комиссии будет создание специального "антиолигархического" органа, в котором ключевую роль должны играть "независимые международные эксперты".

Так что, вполне вероятно, создав инструмент давления на олигархов, Зеленский угодил в ловушку. Точнее, завел в нее Коломойского. Конечно, от требований Запада можно бегать пару лет, придумывая всевозможные юридические уловки, но, как мы уже знаем, в итоге все равно "семипосольщина" своего добивается. И если свой первый срок нынешний президент еще пропетляет, то на второй лучше и не идти – потому что Коломойский такой подставы не простит.