Кабмин прекратил процедуру ликвидации "Энергетической компании Украины", которая длится 2014 года.

Ее деятельность хотят восстановить - передать госпредприятия (шахты), в частности, госпакет акций "Центрэнерго". Затем 100% акций "Энергетической компании Украины" передадут на большую приватизацию.

"Сама идея объединения "Центрэнерго" с госшахтами и продажи из пакетом не нова. Но даже сейчас не указали, какие именно шахты будут передавать. На это в своих замечаниях обратил вниманием Минфин", - объясняет телеграм-канал "Политика стрраны".

В проекте бюджета на 2022 год от приватизации "Центрэнерго" хотят получить 98 млрд. Но непонятно, сколько еще придется влить в решение вопросов по задолженностям госшахт, а они просто огромные. Только по зарплатам, по словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, долги близятся к 2 млрд.

Но даже это не главная проблема для инвесторов. Дело в том, что Украина уже подписалась в Глазго под обязательства закрыть шахты и прекратить использование угля в энергетике к 2040 году. То есть, получается, инвесторам предлагают купить активы, которые менее чем через 20 лет не будут иметь никакой стоимости. Да и до того не будут обладать, мягко говоря, большой рентабельностью. Зато уже обладают многими проблемами (долги по зарплатам, проблемы с поставками угля на "Центрэнерго" и прочее).

На решение Кабмина о слиянии воедино угольных шахт и энергокомпанию "Центрэнерго" для выставления этого хозяйства на продажу обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Процесс этот можно назвать "найди лоха". Украина уже подписалась в Глазго под обязательства закрыть шахты и прекратить использование угля в энергетике к 2040 году. То есть, получается, инвесторам предлагают купить активы, которые менее чем через 20 лет не будут иметь никакой стоимости. Да и до того не будут обладать, мягко говоря, большой рентабельностью. Зато уже обладают многими проблемами (долги по зарплатам, проблемы с поставками угля на "Центрэнерго" и прочее)", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минфине готовы разделить ПриватБанк ради его приватизации.

Также мы сообщали, что ФГИ перенес приватизацию шести облэнерго и Одесского припортового завода на 2022 год.