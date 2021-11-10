Кабинет Министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Чёрного моря в Азовское.

Об этом свидетельствует распоряжение украинского правительства о передислокации военных частей, катеров и суден обеспечения ВМС ВСУ, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Согласно распоряжению, Кабмин соглашается с решением Минобороны насчет смены дислокации В/Ч А1965 из Николаева в Бердянск.

Также в порт Бердянск из Одессы перебросят поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированые артилерийские катера и морской буксир.

В пгт. Новые Биляры Одесской области из Одессы перебросят В/Ч А0937.

Крое того, туда отправят два патрульных катера "Славянск" и "Старобельск".

Ранее мы рассказывали, что в Черном море потерпел бедствие единственный корабль размагничивания военно-морских сил Украины "Балта".

Также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление нового флота в Украине в 2035 году. Он говорил, что уже сейчас в нашей стране строят инфраструктуру для создания флота и планируют развивать военно-морские базы.