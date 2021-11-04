Согласно данным украинской разведки, Россия планирует увеличить военное присутствие на границах с Украиной уже будущей зимой, сейчас вокруг украинской границы и на временно неподконтрольной части Донбасса дислоцируется около 90 тысяч солдат РФ.

Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Украина 24".

"Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента", – заявила Маляр.

Сейчас, по ее словам, на неподконтрольном Донбассе и вокруг границы Украины дислоцируется около 90 тысяч солдат, но ситуация находится под контролем. Однако нельзя исключать и риски.

"Ситуация контролируется и на данный момент это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил. В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться - ситуация под контролем", - резюмировала Маляр.

Напомним, недавно известные американские СМИ написали о стягивании российских войск к границам с Украиной, в Пентагоне после этого заявили, что мониторят ситуацию.

Впрочем, в МИД РФ назвали фейком данные американских СМИ о стягивании российских войск к границам Украины. Также о том, что эта информация не соответствует действительности, заявили в Минобороны Украины.

"Страна" разбиралась, зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев.