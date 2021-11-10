Кабмин утвердил перечень опасных пород собак. В него вошли более 50 пород (см.скриншоты).

В перечень среди прочих попали такие породы как доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, кавказская и восточноевропейская овчарка. Кроме указанных в перечне, опасными считаются и все метисы от этих пород.

Владельцы перечисленных в перечне опасных пород собак должны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который может быть нанесен третьим лицам.

Напомним, в Украине с понедельника, 8 ноября, вступил в силу законопроект, который увеличивает штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Согласно документу, выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного (это касается не только собак, а и котов) влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф составит от 340 до 850 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что британцы отказываются от собак, которых завели во время жесткого карантина, чтобы выходить на улицу.

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