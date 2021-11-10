Появился утвержденный Кабмином перечень опасных собак. Фото: pixabay.com

Кабмин утвердил перечень опасных пород собак. В него вошли более 50 пород (см.скриншоты).

В перечень среди прочих попали такие породы как доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, кавказская и восточноевропейская овчарка. Кроме указанных в перечне, опасными считаются и все метисы от этих пород.

Владельцы перечисленных в перечне опасных пород собак должны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который может быть нанесен третьим лицам.

Кабмин признал опасными более 50 пород собакКабмин признал опасными более 50 пород собак

Напомним, в Украине с понедельника, 8 ноября, вступил в силу законопроект, который увеличивает штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Согласно документу, выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного (это касается не только собак, а и котов) влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф составит от 340 до 850 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что британцы отказываются от собак, которых завели во время жесткого карантина, чтобы выходить на улицу.

Также мы сообщали, что служебная собака помогла полиции за полтора часа найти пропавшую в Черкассах девочку.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.