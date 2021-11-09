В Украине с понедельника, 8 ноября, вступил в силу законопроект, который увеличивает штрафы за выгул домашних питомцев - собак без поводков и намордников.

Об этом говорится в законопроекте, обнародованном на сайте парламента.

Согласно документу, выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного (это касается не только собак, а и котов) влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф составит от 340 до 850 гривен.

При повторном нарушении в течение года, штраф для физического лица увеличивается до 340-510 гривен, для должностного - до 510-1020 гривен.

Также в документе сказано, если нарушение сопровождается нанесением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 гривен с конфискацией животных, должностным лицам - от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животных.

Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.

Ранее мы рассказывали, что Рада в первом чтении поддержала законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращении с животными. Согласно документу, в Украине можно будет получить более серьезное наказание за жестокость в отношении зверей, а выгуливать домашних животных можно будет только на поводке и с намордником.

Кроме того, мы рассказывали, как хозяйку миниатюрной собаки оштрафовали за ее выгул без намордника.