Львовский суд оштрафовал за нарушение ПДД 39-летнего одессита Дарта Вейдера. Мужчина сменил свои имя и фамилию в честь главного героя "Звездных войн".

Об этом сообщает "Запад.Net" в четверг, 4 ноября.

Патрульные остановили мотоцикл Ducati Multistrada 950, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел ночью 12 августа 2021 года на перекрестке улицы Коперника и проспекта Свободы.

Галицкий районный суд Львова признал виновным в нарушении ПДД 39-летнего одессита, сменившего имя и фамилию в паспорте в честь героя "Звездных войн" Дарта Вейдера. За неправильно прикрепленный номер на мотоцикле в центре Львова суд оштрафовал его на 1,7 тыс. грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Дарт Вейдер баллотировался в мэры Одессы в 2020 году. Но выборы он проиграл. В 2015 году мужчина принимал участие в местных выборах в Одесский горсовет вместе с 42 другими людьми, которые специально изменили имена и фамилии в документах на Дарта Вейдера. Ни один из них в мэрию не прошел.

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