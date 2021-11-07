В Черкассах служебная собака помогла правоохранителям за полтора часа найти пропавшего подростка. 13-летняя девочка сбежала из дома после ссоры с родной матерью.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В полицию Черкасской области поступил вызов от женщины, которая сообщила о том, что ее ребенок сбежал из дома и не вернулся. Она добавила, что сначала самостоятельно пыталась разыскать пропавшую дочь. Однако, когда поиски не принесли результата, женщина решила обратиться в полицию.

На поиски подростка привлекли местных правоохранителей, ювенальную полицию, а также инспектора-кинолога полиции Черкасской области Андрея Давиденко со своей собакой Дакотой.

Поиски ребенка начались с места ее проживания. Там Дакота сразу "взяла след" и через полтора часа нашла другой дом, где и находилась девочка.

"Сложность заключалась в том, что мы сначала не знали, где искать ребенка - город большой. Собака прошла по запаховому следу и указала на дом, в котором, как стало известно позднее, и находился ребенок", - сказал кинолог Андрей Давыденко.

Как выяснилось, девочка была у подруги и из-за ссоры с матерью не хотела возвращаться домой. Правоохранители уже провели профилактическую работу со сбежавшей и ее мамой во избежание подобных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области шесть дней искали пропавшую 14-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Вскоре подростка обнаружили в больнице.

Кроме этого, в Кривом Роге отчим приковал к батарее 7-летнего пасынка. Ребенок позвонил в полицию и живодера бросили за решетку.