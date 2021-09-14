Российское акционерное общество "Гознак" объявило о запуске онлайн-сервиса для поиска потерявшихся домашних животных. Сервис называется "Хвост удачи" (helppet.ru) и позволяет найти кошек и собак на основе новой технологии идентификации животных по фотографии.

Об этом сообщается в Фейсбуке "Гознака".

По оценкам создателей сервиса, его аудитория может составить более 1,8 миллионов владельцев четвероногих.

Сервис может автоматически находить среди сотен тысяч объявлений нужного питомца. Механика работы сайта helppet.ru строится на распознавании и совмещении изображения животного на фотографиях из объявлений о потерянных и найденных питомцах.

Пользователь регистрируется на сайте, размещает объявление с фото животного, указывает дату и место его обнаружения или пропажи. А искусственный интеллект автоматически просматривает базу объявлений. Если изображение пропавшего животного совпадет с изображением найденного, система уведомит пользователя об этом. Точность распознавания сейчас составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек.

После того, как питомец найден, связанные с ним объявления удаляются.

Технология цифровой идентификации домашних питомцев была разработана "Гознаком" в начале 2021 года, а официально представили ее 15 апреля на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация". За прошедшее с тех пор время технологию значительно улучшили, что позволило создать подобный сайт. Причем пользоваться им можно бесплатно.

В ближайшем будущем разработчики хотят запустить мобильное приложение, интегрированное с сервисом "Хвост удачи". Дальнейшее развитие проекта планируют осуществлять уже на базе мобильной версии.

"Многие владельцы не чипируют питомцев из-за того, что у нас в стране нет единой системы учета, а процедура не является обязательной. Отчасти также негативно влияет слабая осведомленность владельцев: некоторые не понимают, зачем их питомцу нужен чип, если он всегда находится под присмотром, и хозяин не собирается с ним за границу. В данном же случае от владельца не требуется никаких усилий, необходимо только наличие обычного смартфона с камерой, на который можно сделать фото домашнего животного. Можно надеяться, что простота и доступность технологии, во-первых, облегчат процесс идентификации и учета домашних животных, а во-вторых, существенно упростят процесс поиска пропавших питомцев", - прокомментировал появление сервиса президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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