В Сумской области нашли ребенка 2014 рождения, который потерялся в пятницу, собирая ягоды в лесу. В поисках принимали участие сотни правоохранителей, спасателей и волонтеров.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По словам мэра Белополья Юрия Зарко, мальчик по имени Богдан Хоменко исчез 20 августа в районе села Нагорновка при заготовке бузины. Его удалось найти в субботу в 17:11. Он уточнил, что ребенок чувствует себя нормально и находится в удовлетворительном состоянии.

Сегодня ГСЧС увеличили силы для поиска исчезнувшего малыша. По состоянию на 16.00 к поискам Богдана были привлечены более ста спасателей, 100 правоохранителей (в том числе кинологическая группа), нацгвардейцы, пограничники на вертолете, волонтеры и местные жители.

Напомним, недавно похожая история случилась в районе Говерлы. Там спасатели и волонтеры искали ребенка, который пропал 14 августа. Инцидент произошел, когда группа поднималась по зеленому маршруту и в районе поселка Ворохты пропал мальчик 2015 года рождения.

Ребенка нашли на следующий день. Волонтеры увидели его на маршруте в стороне горы Кукул. К поиску были привлечены 245 человек.