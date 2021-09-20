В Полтавской области в Нижних Мельницах состоялся футбольный матч отборочного турнира Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.

Об этом сообщает сайт UA Футбол в понедельник, 20 сентября.

Украинские спортсмены одержали убедительную победу над итальянскими соперниками со счетом 3:0. И даже два незапланированных перерыва в игре не помогли футболистам сборной Италии переломить ход встречи.

Первый раз судья остановил матч на 41-й минуте игры, когда на поле внезапно выбежали две собаки. Украинские спортсмены смогли поймать резвящихся животных и вывести их за пределы поля, после чего встреча продолжилась.

Собаки выбежали на поле во время матча Украина-Италия между глухих спортсменов. Источник: PVP Poltava

Однако после перерыва, на 59-й минуте встречи, к играющим футболистам присоединилась выбежавшая на поле лошадь. Совместными усилиями представителей команд животное удалось вывести за пределы поля, после чего спортсмены смогли без помех завершить поединок.

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