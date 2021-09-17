Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле снова переведен в отделение интенсивной терапии. Такая ситуация произошла из-за ухудшения состояния здоровья легендарного игрока.

Об этом сообщает UOL.

По данным портала, у 80-летнего короля футбола обнаружены проблемы в области гортани. Хотя осложнения и имеют легкий характер, но Пеле необходим особый уход.

Напомним, в начале сентября у Пеле во время планового осмотра нашли опухоль в толстой кишке и удалили ее. Операцию сделали врачи больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Пеле, единственный футболист на планете, выигрывавший три чемпионата мира, не сказал, была ли опухоль злокачественной. Однако 80-летний бывший игрок Santos и New York Cosmos заверил, что чувствует себя хорошо.

Позже, 14 сентября, Пеле хорошо восстанавливался после хирургического вмешательства и готовился покинуть отделение интенсивной терапии.

Его дочь Кели Насименту в своем Instagram-аккаунте поблагодарила всех за огромную поддержку и рассказала, что ее 80-летний отец хорошо восстанавливается после операции, находится в хорошем настроении