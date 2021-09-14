Легендарный бразильский футболист Пеле, который недавно перенес операцию по удалению опухоли, хорошо восстанавливается после хирургического вмешательства и готовится покинуть отделение интенсивной терапии.

Об этом рассказала его дочь Кели Насименту в своем Instagram-аккаунте.

Насименту поблагодарила всех за огромную поддержку и рассказала, что ее 80-летний отец хорошо восстанавливается после операции, находится в хорошем настроении и готовится покинуть отделение интенсивной терапии.

"Он сильный и упрямый, и с помощью всей замечательной команды клиники Эйнштейна, а также всей любви, энергии и света, которые посылает мир, он выбрался из этого", - написала она.

Кроме того, она запостила скриншот видеозвонка, на котором видно Пеле, который смотрит в камеру и улыбается. Находится он, судя по всему, в больничной палате.

Напомним, в начале сентября у Пеле во время планового осмотра нашли опухоль в толстой кишке и удалили ее. Операцию сделали врачи больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Также "Страна" сообщала, что легендарный Пеле привился от Covid-19 китайской вакциной CoronaVac.