Легендарный бразильский футболист Пеле, о госпитализации которого на днях сообщали журналисты, шестой день находится в больнице. Во время планового обследования около недели назад у него нашли опухоль, а затем ее удалили.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, новообразование было расположено в толстой кишке.

Пеле, единственный футболист на планете, выигрывавший три чемпионата мира, не сказал, была ли опухоль злокачественной. Однако 80-летний бывший игрок Santos и New York Cosmos заверил, что чувствует себя хорошо.

"В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного новообразования справа в толстой кишке. Опухоль была выявлена ​​во время обследования, о которых я упоминал на прошлой неделе", - заявил Пеле.

Бывший спортсмен добавил, что опухоль отправлена ​​на гистологические исследования.

"Я привык праздновать с вами большие победы. Я смотрю на этот поединок с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и счастьем оттого, что меня окружает любовь моей семьи и друзей", - отметил Пеле.

Операцию сделали врачи больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Пресс-служба лечебного заведения сообщила, что Пеле пока держат в реанимации, но во вторник ожидают его перевода в палату.

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