Легендарная экс-звезда бразильского футбола 80-летний Пеле опроверг новость о том, что его госпитализировали. О его нахождении в больнице сообщили накануне журналисты Бразилии.

Соответствующий пост Пеле обнародовал на своей странице в Twitter.

"Ребята, я не терял сознание и нахожусь в очень хорошем здравии. Я побывал на плановом обследовании, которое ранее не мог посетить из-за пандемии. Сообщите, что в следующее воскресенье я не сыграю!", - написал звезда футбола.

Скриншот: twitter.com/Pele

Напомним, что легендарный Пеле привился от Covid-19 китайской вакциной CoronaVac. Пеле входит в группу риска, наиболее подверженных заражению Сovid-19. Его здоровье ухудшилось в последние годы, на редких публичных выступлениях он появляется или в инвалидном кресле, или на ходунках.

Ранее "Страна" сообщала, что Пеле поздравил Криштиану Роналду со званием лучшего бомбардира в истории футбола.

"Криштиану, жизнь - это одинокий полет. Каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах.

Единственное, о чем я жалею, это о том, что сегодня не могу тебя обнять. Но я оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ дружбы, которая существует уже много лет", - заявил Пеле.