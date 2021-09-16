Главный наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби после матча с молдавским "Шерифом" в Тирасполе в рамках Лиги чемпионов прокомментировал неожиданный проигрыш своих подопечных. По его словам, команде просто не повезло.

Небольшое послематчевое интервью опубликовал сайт донецкого клуба.

Журналисты попросили тренера сказать несколько слов о заменах во втором тайме и их влиянии на игру.

"Марлос вышел вместо Тете, потому что он не выглядел уверенно. Замену Фернандо – Мудрик я планировал с самого начала, потому что знал, что Фернандо не сможет играть 90 минут. Выход Алана Патрика вместо Маркоса Антонио посчитал нужным в тот момент". - сообщил Де Дзерби.

После этого его попросили объяснить, что произошло на встрече.

"В футболе всегда может случиться поражение. Если "Шахтер" приехал играть против "Шерифа", это не значит, что он точно победит. Я думаю, что нам во всем не везло, а "Шерифу" – наоборот. Но даже если так получилось, значит, мы виноваты. В моей команде много сильных футболистов, однако мы до сих пор не являемся такой сильной командой. Потенциально можем стать сильной командой… потому что у нас много сильных молодых футболистов, я вижу их качества, но сегодня мы еще не так сильны... Но кто сегодня говорит, что мы сильная команда, не говорит правду. Мы можем упорно работать и, уверен, что я и команда можем вместе прогрессировать", - заверил наставник.

В конце беседы он резюмировал: "Конечно, мы пока не делаем все отлично, но это нормально, когда такое происходит в начале сезона".

Ранее "Страна" приводила все результаты матчей и таблицу группы D Лиги чемпионов, в которой играет "Шахтер".

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