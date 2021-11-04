В Киеве таможенники разоблачили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков под видом собак породы лайка.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба таможни Киева в четверг, 4 ноября.

В пресс-службе таможни рассказали, что по документам, предоставленными в таможенный контроль, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тысяч гривень.

"При осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были похожи на милых и привычных лаек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса", - говорится в сообщении киевской таможни в Facebook.

Для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты.

Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Животные будут отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в экопарк Фельдмана.

Мероприятия после обнаружения правонарушения проводились совместно с пограничниками.

Таможенники пресекли вывоз волков под видом собак в аэропорту "Борисполь". Источник: Facebook/таможня Киева

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Помните, в апреле экс-нардеп Онищенко сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов до того, как занять пост в СНБО, продавал собак под видом волков? Оказывается, бывает и наоборот", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы задержали двух украинцев при попытке незаконно провезти через границу партию смартфонов iPhone 12 Pro Max. Дорогостоящая техника находилась в чемоданах и ручной клади пассажиров летевших из Дубая.

Также мы писали, что у пассажира рейса "Тель-Авив – Киев" в аэропорту "Борисполь" пограничники во время досмотра багажа и ручной клади выявили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн гривень. По сообщению пограничников, иностранец перемещал драгоценные камни через границу с нарушением украинского законодательства.