Украинские таможенники поймали одного из импортеров на попытке незаконно ввезти в страну вибраторы под видом массажеров. Соломенский суд Киева постановил конфисковать секс-игрушки в пользу государства.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

В постановлении суда подробно изложены обстоятельства дела.

6 апреля 2021 года в отдел таможенного оформления №1 таможенного поста "Вишневое" (Киевская область) была подана электронная декларация. В ней заявлялась на ввоз в Украину "аппаратура вибромассажная электрическая не медицинского назначения". К документу прилагался контракт, заключенный между украинским ООО и компанией из Дубая.

Товар ввезли на таможенную территорию Украины автомобилем через пост "Ягодин" Волынской таможни. Один из таможенников, проверяя товар на предмет соответствия количества и описания декларации, обнаружил незадекларированные предметы. Это были вибраторы Сharming Smile Satisfyer, Petting Hippo Satisfyer, Yummy Sunshine Satisfyer и другие. Всего гаджетов для стимуляции и расслабления оказалось 475 штук, а их стоимость затянула на 635 462 гривни.

Суд решил привлечь нарушителя к административной ответственности и наложить на него штрафа в размере 635 462 гривни, а также конфисковать в доход государства "предметы нарушения таможенных правил", как сформулировано в документе. Кроме того, импортера обязали отдать в пользу государства судебный сбор в сумме 454 гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, как из Украины в Россию пытались незаконно ввезти две тонны чищеных грецких орехов на полмиллиона гривен.

Мы также писали о пассажире в "Борисполе", который вез в трусах бриллианты на миллионы гривен.