Сегодня, 10 ноября, Кабинет министров Украины (который хочет пересмотреть условия работы госчиновников - Ред.) на своем заседании принял ряд важных кадровых решений. Так, в частности, своего поста лишился Николай Чечеткин, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Он возглавлял эту структуру больше пяти лет, с мая 2015 года.

Об этом решении сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Уволен Чечеткин Николай Александрович с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил Тарас Мельничук.

Временное исполнение обязанностей главы ГСЧС в Кабинете министров Украины возложили на Сергея Крука.

Напомним, Николай Чечеткин пришел в кресло руководителя ГСЧС в мае 2015 года после того, как с этой должности уволили Зоряна Шкиряка. До этого назначения Чечеткин занимал должность первого замглавы ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин Украины уволил замминистра энергетики и принял ряд других знаковых кадровых решений.

Также мы рассказывали, Кабмин уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД.