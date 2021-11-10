Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслан Демченко заявил, что Украину ждет новая волна дестабилизации со стороны Российской Федерации сразу в нескольких направлениях.

Об этом он написал в статье, сообщает "Укринформ".

Главные тезисы, которые Демченко озвучил в статье:

1. На Украину надвигается новая волна дестабилизации, а если точнее – спровоцированной извне внутренней турбулентности во всех областях.

2. Это будет предусматривать несколько направлений дестабилизации, и первое из них – энергетический кризис по всем составляющим.

3. Россия уже постепенно обрезает транзитный потенциал Украины, сужает возможности реверсной поставки в Украину газа и блокирует доступ к альтернативным источникам голубого топлива. С ноября Москва блокирует экспорт энергетического угля в Украину и под надуманными предлогами препятствует его поставкам из Казахстана (не предоставляет полувагоны, рассортировывает эшелоны и т.п). Кремль разрешил поставки электроэнергии из Беларуси, но в незначительных объемах и в самый кризисный момент может спровоцировать блекаут и веерные отключения электроэнергии.

4. Россия будет провоцировать антиковидные протесты. Уже сейчас через социальные сети, подконтрольные медиа и агентов влияния российские спецслужбы пытаются подорвать доверие к вакцинации. Действия украинских властей позиционируют как наступление на права человека, призывают добиваться ослаблений путем массовых протестов.

5. Дестабилизация предусматривает масштабную дискредитацию украинских властей по разным обвинениям: попадание под тотальный контроль Запада, причастность к коррупционной деятельности и даже принадлежность к агентуре российских спецслужб.

6. Праворадикальные силы будут подстрекать к активной борьбе с "внутренней оккупацией".

7. Это предполагает массовые спекуляции на текущих проблемах, позиционирование их как результат некомпетентности украинской власти и игнорирование ею национальных интересов, а также нагнетание истерии вокруг якобы "неизбежного государственного переворота в Украине уже в первом полугодии 2022 года.

8. Россия будет использовать давление и посредством военной силы. Но только после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины.

9. Россия будет разыгрывать карту российских граждан на Донбассе.

10. Таким образом, формируется фон для дестабилизации ситуации в южных и восточных регионах Украины, пик которой может приходиться или на ноябрь-декабрь 2021 года: конвергенция энергетических, пандемических, социально-политических факторов, а также соблазн спровоцировать "газовый коллапс" в ЕС для ускорения сертификации "Северного потока-2" или на февраль-апрель 2022 года - более вероятный вариант, когда "точка кипения" украинцев может быть самой высокой.

Статью прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Несмотря на то, что она изобилует обычными для украинских чиновников штампами о происках «пятой колонны Москвы» и прочих «шатунов», на самом деле она показывает, что во власти понимают в каком угрожающем положении она сейчас находится из-за начавшегося бунта элиты против Зеленского из-за его беспредела с санкциями СНБО. В статье Демченко, естественно, все это списывается на «руку Кремля», хотя понятно, что отнести Авакова к "прокремлевским силам" сложнее, чем самого Демченко, работавшего ещё при Януковиче и агитировавшего за Харьковские соглашения. И в целом понятно, что далеко не Россия имеет сейчас определяющее влияние на ситуацию внутри Украины", - комментирует телеграмм-канал.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что поставки Bayraktar в Украину могут привести к дестабилизации.

Также сообщали, что ряд американские издания заявили о том, что Россия вновь перебрасывает войска к границам с Украиной. Однако в Генштабе ВСУ это опровергли.