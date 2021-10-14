Президент России Владимир Путин, который может вновь баллотироваться на пост главы государства, заявил в интервью американскому каналу CNBC, что не любит отвечать на вопросы о своем потенциальном приемнике. Он добавил, что решения на этот счет пока не приняты, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

Об этом сообщает РИА "Новости" утром в четверг, 14 октября.



"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", - сказал он, добавив, что Конституция позволяет Путину баллотироваться на следующий срок, однако еще никаких решений на этот счет пока не принято.

Ранее мы сообщали, что в РФ приняли законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ, которые позволят действующему главе государства Путину снова баллотироваться на пост президента дважды. Позже президент России подписал этот закон.

Таким образом, если Путин захочет и его изберут, он сможет быть на посту президента страны еще 16 лет (четыре года до выборов в 2024 году и два срока по шесть лет). То есть, править РФ он может до 84 лет.

Кроме того, Путин ранее обещал подумать над возможностью стать видеоблогером. Таким образом он ответил на заявление участника проекта "Россия - страна возможностей", который рассмотрел в главе государства большой потенциал блогера.