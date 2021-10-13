Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую назначили послом РФ в республике Кабо-Верде.

Эта бывшая колония Португалии (больше известная как Остова Зеленого Мыса) станет для нее по сути вторым Крымом: после нескольких лет жизни в Москве Наталья снова вернется к морю. Точнее, к океану.

"Страна" собрала все детали этого назначения и самые интересные факты о Кабо-Верде. Также рассказываем, как бывшая прокурор Крыма дошла до посла России в тропиках.

Когда Поклонскую назначили послом Кабо-Верде

В среду, 13 октября, президент России Владимир Путин назначил экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде - в государство, расположенное близ атлантического побережья Африки.

Сама Поклонская обрадовалась такому решению, заявив, что уже прошла стажировку в МИД, курсы в дипломатической академии и собрала всю информацию о Кабо-Верде. Она также подчеркнула, что благодаря назначению "сбылась ее мечта попробовать себя в такой деятельности".

"Я очень рада назначению, ждала его. Мне нравится эта работа. Благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы", – сказала Поклонская.

На это назначение уже отреагировала Украина. МИД обратился к правительству Кабо-Верде и заявил, что Поклонская - преступница.

"В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

Спрятаться не получится даже в Африке.

МИД Украины уже поставил перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", - заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Было известно еще летом

Об этом назначении Поклонской российские СМИ писали еще в конце августа. Ее кандидатуру начали рассматривать в Кремле после того, как она лично выразила желание заняться дипломатической деятельностью.

В конце сентября Поклонская назвала "большой честью" свою новую должность, но отметила, что не хотела бы преждевременно рассказывать о ней. "Пока я еще депутат и 12 октября, по идее, должно быть проведено первое пленарное заседание Думы нового VIII созыва и после первого заседания я уже не депутат официально. После 12 октября, в ближайшие дни я сообщу всем, кем я стала", - обещала Поклонская.

Однако намекнула на свою работу послов в Кабо-Верде 2 октября в эфире радиостанции, когда выразила интерес поработать в этом африканском государстве.

На вопрос журналиста о том, хотела бы Поклонская поехать в Кабо-Верде, пожить там, несмотря на то, что это "глухомань", она сказала:

"Хотела бы. Поработать. Мне интересно новое. Кабе-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно!" – сказала тогда Поклонская.

Райский уголок Кабо-Верде. Что о нем известно

После изучения Кабо-Верде, создается впечатление, что работа Поклонской будет больше напоминать длительный и умиротворенный отдых.

Кабо-Верде - это островное государство в Атлантическом океане, расположенное на 18 остовах "Зеленого Мыса", в 620 км от западного побережья Африки. На португальский манер республику начали именовать с 1986 года. До этого она называлась Островами Зеленого Мыса.

Острова Зеленого Мыса, по данным писателя древнеримского писателя Плиния Старшего, исторически назывались Горгады. Там якобы жили женщины-чудовища горгоны. Самую известную из них, Медузу Горгону, убил древнегреческий герой Персей. От взгляда на нее все живое превращалось в каменью

Острова раньше входили в состав Португалии. Независимость они обрели в 1975 году.

Площадь островного государства почти в 7 раз меньше Крыма и составляет 4033 кв.км. Там очень мягкий климат, практически не меняющаяся среднегодовая температура (около +25 °C) и почти нет осадков.

Население Кабо-Верде - около 550 тысяч человек и сопоставимо с населением Кривого Рога.

Столица Кабо-Верде - Прая. Наивысшая точка страны - вулкан Фогу (2829 метров), последнее извержение которого произошло 23 ноября 2014 года. В результате этого местные власти закрывали аэропорт и эвакуировали местных жителей.

Вулкан Фогу. Фото с туристического сайта

Пейзажи острова завораживают - тут почти марсианские вулканические пляжи, пальмы и бирюзовая вода. Нет промышленности и первобытной красоты природа. Ко всему прочему, это туристическое место с высоким европейским сервисом, где можно отдохнуть от цивилизации многомиллионной Москвы.

Кроме того, Кабо-Верде считается мировым центром виндсерфинга и спортивной рыбалки, что может стать дополнительными увлечениями Поклонской, которая всегда выражала приверженность спортивному образу жизни и заявляла, что "прокурор должен быть подтянутым, красивым, в хорошей физической форме - это же офицер".

Поэтому основным направлением деятельности Поклонской на островах станет, надо полагать, туристическое направление. Неслучайно Россия и Кабо-Верде с июня 2020 года приняли двустороннее соглашение об отмене визовых требований.

Пляжи Кабо-Верде. Фото с туристического сайта

Впрочем, между Кабо-Верде и Россией неплохо налажена и торговля, объем которой в 2018 году составил $2,4 млн. Сфера интересов Кабо-Верде - продовольственные товары, сельхозпродукция, минеральные продукты и топливо. России островное государство продает в основном текстиль.

По состоянию на 2020 год в Кабо-Верде проживали 58 граждан России, из них 14 человек находились там временно (в том числе сотрудники посольства). Те же, кто находится в Кабо-Верде на ПМЖ, – в основном жены и дети кабовердианцев, которые учились в российских вузах.

Как бывшая прокурор Крыма дошла до посла в тропиках

41-летняя Наталья Поклонская - одно из самых известных лиц "Русской весны". 25 февраля 2014 года она написала рапорт об увольнении из Генеральной прокуратуры Украины, а уже 11 марта 2014 года ее новые власти Крыма назначили прокурором полуострова, который тогда готовится к референдуму о вхождении в состав России.

7 мая 2014 года в здании прокуратуры Крыма она принесла присягу прокурора на верность Конституции и законам Российской Федерации.

В 2014 году именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, когда Россия признала его экстремистским. Кроме этого, Поклонская работала над обвинениями по делу украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Евромайдана Александра Костенко.

Она часто выражала свое резко отрицательное отношение к смене власти в Украине и называла Евромайдан 2014 года "огромным всеукраинским обманом украинцев и государственным переворотом".

В Госдуму Поклонская попала в 2016 году от партии "Единая Россия". Самый яркий момент ее деятельности там - в июне 2018 года она была единственной из единоросов, кто не голосовал за пенсионную реформу, предусматривающую увеличение пенсионного возраста.

После этого коллеги ее бойкотировали - не пришли на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляла Поклонская.

В период трудностей на работе у Натальи сложилась личная жизнь. В 2018 года в Москве она вышла замуж за экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева. Но уже в 2019-м брак распался. Развод она называла "самым сложным временем после референдума в Крыму".

После того, когда Наталья Поклонская вновь стала холостячкой, она активизировалась в Думе.

В 2020 году она предлагала предоставить россиянам право влиять на пересмотр или отмену законов. Активно работала над проектом о профилактике домашнего насилия - одном из самых обсуждаемых и скандальных в России за последние годы. Разработала инициативу об ответственности чиновников за оскорбление граждан - и в итоге депутаты его приняли.

Также в 2020 году Поклонская заявила, что была бы не против стать послом и в Киеве.

"Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма", - сказала Поклонская.

Экс-прокурор Крыма утверждала, что "наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли".

После этого она повторяла свои намерения неоднократно. В мае 2020 она сказала: "Я готова [стать послом России в Украине], потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она во мне. И я хочу, чтобы в Украине был мир. И я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретен мир", - сказала Поклонская, отвечая на вопрос журналиста.

Накануне выборов в Госдуму, в марте 2021 года, внезапно раскритиковали Наталью Поклонскую в "ДНР". Причина - она заявила, что многие добровольцы, которые приехали воевать туда из России, "убили Донбасс".

"Людям все равно. Им бы мир, чтобы войны не было. Я их хорошо понимаю, вижу, как им сложно и как они реагируют, когда все потеряли, когда находятся в таких условиях, что врагу не пожелаешь. И за них кто-то одевает военную форму и кричит "Донбасс - это Россия" "Мы сейчас наведем порядок!" "Донбасс - это Украина, мы сейчас вас вернем", - заявила Поклонская.

Из уст Поклонской прозвучали фразы о том, что ситуация в Луганской области "ее боль", поскольку там до сих пор живет ее бабушка. Она резко раскритиковала Игоря Гиркина-Стрелкова и российских добровольцев, поехавших воевать на Донбасс.

"Официально Владимир Владимирович сказал, что вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе нет. Но мы понимаем, что, помимо ВС РФ, есть еще какие-то свободные, наемные и ура-патриотические люди вроде Стрелкова, который сидел и у вас тут рассказывал, как он за "русский мир" убивал людей. Я категорическая противница таких патриотов", - заявила Поклонская.

В результате подконтрольная властям "ДНР" "Общественная палата" обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и попросила не выдвигать Поклонскую кандидатом в депутаты Госдумы от полуострова.

На недавно прошедших выборах она уже не баллотировалась. И, похоже, взлет ее политической карьеры в России на данный момент завершился. Но тем не менее, Кремль показал, что о Поклонской не забыл. И обеспечил ей действительно теплое место. Во всех смыслах этого слова.

Хотя, конечно, еще непонятно как отреагирует Кабо-Верде на запросы украинской стороны об экстрадиции Поклонской. Хотя ее дипломатический статус не подразумевает, естественно, уголовное преследования или выдачу другой стране в порядке экстрадиции. Но, в любом случае, это станет долгоиграющим сюжет, о котором постоянно будет напоминать Украина.