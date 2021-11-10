Антирекорд смертности и "забытый" локдаун

Главная цифра вчерашнего дня – 833 умерших от коронавируса в течение понедельника. Это – катастрофа, состоящая сразу из суммы факторов: низкого уровня вакцинации, плохой обеспеченности больниц кислородом и необеспечения реальных ограничительных мер по противодействию эпидемии.

Как ни крути, все три фактора – вина власти. Разве что в случае с вакцинацией можно часть вины переложить на население, которое в августе, при уже свободном доступе к вакцинам, продолжало играть в "антиваксов" или просто наплевательски относиться к предупреждениям об осенней волне коронавируса.

Но к проблемам с кислородом и фиктивному локдауну это никакого отношения не имеет. Это прямая ответственность правительства, которое провалило работу по обоим направлениям. И продолжает это делать.

Вчера было объявлено, что Черкасская область переходит в красную зону карантина. Это уже 18-й регион страны, оказавшийся в красной зоне. Помнится, в 2020-м существовала норма о том, что если половина регионов страны становятся "красными", то в стране вводится всеобщий локдаун. А сколько регионов должны "покраснеть" теперь, чтобы правительство приняло решение в масштабах всей Украины?

Кабмин занял удобную позицию: красную зону объявляем, но решения по локдаунам принимает местная власть. А раз так – то у малого бизнеса не может быть никаких претензий к правительству насчет компенсаций.

Но вчера в Верховной Раде "слугами" все-таки был зарегистрирован законопроект о выделении 3 млрд гривен на помощь малому бизнесу в условиях локдауна. Это – косвенное признание того, что нынешняя тактика Кабмина проваливается и что общеукраинского локдауна все-таки не избежать. Но пока власть не созреет для такого решения, антирекорды по смертности украинцев будут увеличиваться.

73% лохов: крик души доктора Комаровского

Самое громкое заявление вчерашнего дня сделал известный доктор Комаровский. Точнее, это было даже не заявление, а нечто вроде крика души во время беседы Евгения Комаровского с журналистом Дмитрием Гордоном, который вырезали из записи разговора и превратили в вирусное видео.

Суть сводится к одной фразе: "Я и 73% лоханулись, когда выбрали Зеленского". По большому счету, Комаровский имеет права говорить от имени этих 73%, поскольку два с половиной года назад он был, пожалуй, самым ярким представителем зе-лобби (все ждали, что он даже станет министром здравоохранения), и его разочарование соответствует настроениям значительной части многомиллионной армии избирателей Владимира Зеленского.

Сейчас этот крик души активно распространяют в соцсетях порохоботы, пытаясь доказать, что в 2019-м правы были они. Однако мини-ролик с Комаровским уничтожает их вождя не слабее, чем президента. Доктор просто признает, что при Порошенко сегодня ситуация была бы не хуже, чем при Зеленском, однако он говорит о том, что в 2019-м был выбором "между мухомором и неизвестным" и что он выбрал неизвестное.

Так что, по сути, призыв Комаровского состоит в том, чтобы на следующих президентских выборах не пришлось выбирать точно так же. Проще говоря, чтобы во втором туре не было ни "мухомора" (а это уже, по логике доктора, не только Порошенко, но и Зеленский), ни неизвестного (чтобы через пять лет не считать себя лохами). Такая возможность была и в 2019-м, но "известные немухоморы" сошли с дистанции в первом туре. И именно это привело к ошибке, о которой говорит Комаровский.

Закрытие Kyiv Post: Запад вспомнил о свободе слова

Тем временем европейские послы впервые высказали озабоченность информационной политикой нынешней власти. Поводом для этого стало закрытие газеты Kyiv Post.

Формально в нем нет никакой политики: газету закрыл ее нынешний владелец – бизнесмен Аднан Киван (который говорит, что готовит ее перезапуск).

Но комментарии послов ЕС, Германии и Швеции показывают, что никто из них в "коммерческую" версию событий не верит. И потому дружно говорят о "последствиях" и о том, что "свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах".

Наверняка они правы. Наверняка газету закрыли потому, что она критически освещала деятельность Банковой, а также активно писала о скандалах вокруг Зеленского (вроде офшорного).

Но в этом и есть цинизм ситуации: когда закрывали "112", "Ньюсван" и "ЗИК", когда вводили санкции против "Страны", никто из послов не заявлял о необходимости защиты СМИ и свободы слова. То есть в их понимании "независимые СМИ" – это только те, которые отражают правильную, с точки зрения Запада, точку зрения.

Между тем, все упомянутые репрессии против СМИ – это звенья одной цепи. На Западе на удивление быстро забыли высказывание немецкого пастора Мартина Нимеллера, начинавшееся со слов "Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал".

Любая власть, которой позволили уничтожить одних противников, рано или поздно примется за других.

И за Kyiv Post уже пришли. И это – не последний эпизод в карьере нынешнего "украинского наполеончика". Просто тем, кто все еще считает, что закрытие "112" или санкции против "Страны" – это хорошо, должны дочитать цитату Нимеллера до последней фразы: "Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому".

Deutsche Bahn в Украине: немецкое качество или немецкие цены?

И еще одна "евроновость": "Укрзализныця" передаст управление пассажирскими перевозками немцам из Deutsche Bahn. Произойдет это с начала следующего года, и потому тем, кто ездит в украинских поездах, следует ждать в 2022-м неприятных новостей.

Правда, сейчас многие уверены, что ситуация будет обратной: Deutsche Bahn принесет с собой немецкое качество и немецкий порядок. Нельзя исключать, что так и будет – но по немецким ценам.

Впрочем, оптимистов в Украине все меньше и меньше. Мы уже пережили тот период, когда многие верили, что иностранные менеджеры во главе госкомпаний кардинально все изменят в лучшую сторону. Сейчас "иностранного менеджера", возглавлявшего "Укрзализныцю", ищет польская полиция (и удивительно, что не ищет наша), а госкомпании проходят этап, когда их контролируют "независимые специалисты" в наблюдательных советах, которые получают огромные даже по западным меркам зарплаты и – ничего не делают.

Теперь наступает очередь передачи в управление наших пассажирских перевозок оптом иностранной компании. Между тем, даже если Deutsche Bahn подойдет к вопросу управления ответственно (а не как колониальная администрация), первое, что она сделает, – это не повысит качество перевозок, а выведет их стоимость на рентабельный уровень.

И это будет очень дорого, поскольку главное в этом проекте – это то, что немцам в управление передают только убыточные пассажирские перевозки, а прибыльные коммерческие перевозки (которые сейчас покрывают убытки от пассажиров) оставляет себе.

Похоже, весь этот проект создан для того, чтобы повысить стоимость проезда в поездах и электричках в 5-10 раз и при этом развести руками: мол, мы ни при чем, это все немцы. А потом контракт разорвут из-за возмущения общественности, цены снизят процентов на 10, и на этом все успокоится. И до немецкого качества и немецкого порядка дело никогда не дойдет. Будет украинское качество по почти немецким ценам.

Ведет ли Бацька "гибридную войну" с Западом и кто ее начал

Гуманитарный кризис на белорусско-польской границе стал уже общемировой проблемой: в него вмешались даже Соединенные Штаты – правда, пока не очень аккуратно, пригрозив Александру Лукашенко "усилением давления". Но Америка далеко, а для ЕС это реальная чрезвычайная ситуация, из которой европейцы выхода не видят.

Вчерашний день в ЕС был потрачен на то, чтобы свалить всю вину на Лукашенко: мол, он сознательно заманивает азиатских мигрантов в Белоруссию и привозит к польской и литовской границам, чтобы устроить "гибридную войну". Эта версия, запущенная белорусскими оппозиционерами, предназначена для оправдания поведения польской власти, которая готова защищать границы своего государства от беженцев даже с помощью оружия.

Но очевидно, что она шита белыми нитками. Если не читать того, что пишут и говорят белорусские оппозиционеры (заинтересованные в дальнейшем усилении санкций против режима Лукашенко), то даже в западных СМИ ситуация выглядит несколько иначе: раньше белорусская власть препятствовала деятельности частных туристических компаний, которые завозят мигрантов под видом туристов, а теперь перестала. Отсюда и тысячные марши к польской границе.

Людям, живущим в Украине, очевидно, что эта версия куда ближе к истине: наша страна является точно таким же хабом для беженцев, пытающихся попасть в Европу, и в ней точно так же процветает "мигрантский" бизнес. Просто украинская власть в силу дружественных отношений пытается (не слишком убедительно) бороться с таким бизнесом, а у Минска дружественных отношений с ЕС больше нет – причем по вине европейцев. Так какие могут быть претензии к Бацьке?

Безусловно, Лукашенко использует сложившуюся ситуацию для дегуманизации Евросоюза, и это воспринимается болезненно – особенно в старой Европе и демократическом бомонде Штатов, ратующем за открытые двери для беженцев. И, в конечном итоге все сведется к тому, что под воздействием общественного мнения власти Польши и Литвы будут вынуждены уступить – или побить горшки с западными союзниками, чтобы не потерять популярность в собственной стране.

В любом случае Лукашенко будет иметь выигрыш – политический либо финансовый. А заодно и получит моральное удовлетворение от унижения польских и литовских властей, которые были главными организаторами прошлогодних протестов в Минске.

Цинично? Безусловно. Однако не Бацька эту войну начал. Если бы не попытка переворота 2020 года, он и по сегодняшний день продолжал бы свою хитрую многовекторность вместо сегодняшнего курса на сближение с Россией.

Не нравился Варшаве и Вильнюсу "многовекторный" Лукашенко? Так теперь не стоит жаловаться на "ответку".