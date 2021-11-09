Из-за критических показателей смертности от коронавируса во многих регионах Украины перегружены кладбища, не хватает гробов и катафалков, а на кремацию приходится занимать очередь на несколько недель вперед.

Самая напряженная ситуация – в Харькове. Нынешнее число смертей шокирует даже владельцев ритуальных служб.

"Я уже 15 лет в этом бизнесе, и я не помню, чтобы за месяц умирало такое количество человек. Не успеваем хоронить", – рассказывает "Стране" директор похоронного бюро "Обелиск" Михаил.

Ситуация с захоронением умерших от коронавируса катастрофическая. В службах ритуальных услуг утверждают, что ближайшая запись в крематорий Харькова – только на 19 ноября. В среднем родственники умерших вынуждены ждать очереди на кремацию от десяти дней до трех недель.

"По нарастающей последние две-три недели происходит задержка. Одесский и Харьковский крематории закрыты, а Киевский работает в непонятном режиме. Похороны планируются на несколько дней вперед, все кладбища и сотрудники перегружены, гробов и машин не хватает, все идёт со сбоями. За десять лет моей работы такого ещё не помню", – рассказал "Стране" директор организации "Ритуальный помощник" Михаил Лымарь.

В то же время проводить умерших от коронавируса в последний путь становится все сложнее не только в Харькове, но и в других городах Украины.

"Хуже всего в Харькове, Херсоне и Днепре. Например, Днепр около 30-40% тел кремировал в Харькове. Теперь такой возможности нет – ни Одесса, ни Харьков не принимают иногородних. Люди вынуждены искать альтернативные решения. Много звонков от людей, которые не понимают, почему нельзя захоронить тело и что случилось. Для людей вся эта ситуация – шок", - объясняет Михаил Лымарь.

"Страна" разобралась, что происходит с захоронением жертв коронавируса в разных регионах Украины.

"Насколько хватит гробов и катафалков – без понятия"

Киев за последний месяц оказался одним из городов с самым высоким уровнем смертности от ковида. Здесь в режим усиленной работы перешли не только различные похоронные бюро, но и крематорий. Впрочем, очередь на кремацию в столице сейчас не превышает двух-трех дней.

"Обычно кремация происходит через день-два или даже на следующий день после процедур в морге", – сообщили "Стране" в одном из киевских моргов при ковид-больнице.

Причиной очередей на кремацию в Киеве стали технические неполадки в харьковском крематории, из-за которых часть печей просто перестала работать. Соответственно, тела из других регионов везут напрямую в Киев.

"То есть если идет сбой в Харькове или Одессе (всего в Украине три крематория – Ред.), то в Киеве сразу поток", – говорят в столичном ритуальном агентстве.

При этом дозвониться в киевский крематорий "Стране" так и не удалось – там просто не берут трубку.

В то же время все опрошенные работники похоронных бюро подтверждают, что даже при предыдущей волне коронавируса в Киеве не было таких проблем с кремацией и захоронением погибших. В ритуальных агентствах связывают это не только с ковидными антирекордами по стране, но и с сезонностью.

"Такое количество смертей мы наблюдаем около двух недель-месяца. Летом в ритуальных службах всегда тишина. Осенью люди традиционно начинают умирать – они возвращаются с сел и дач, меняется погода. Например, сердечники и гипертоники на перемену климата реагируют очень чувствительно. Поэтому тут грешить на один ковид не стоит", – поясняет одна из сотрудниц похоронного агентства.

В сфере ритуального бизнеса считают, что пик смертей от коронавируса, который приходился на апрель этого года, нельзя сравнивать с нынешней ситуацией. На сегодняшний день многим похоронным агентствам приходится буквально работать круглосуточно, обрабатывая заказы клиентов.

"Интенсивность работы повысилась раз в 10, просто завал. Из-за большой нагрузки сбиваешься со счету, уже даже не знаю, сколько раз в день ко мне обращались", – утверждает сотрудник ритуального бюро "ВЕК".

На высокую загруженность жалуются и местные морги.

"Раньше наша больница была обычной, но в середине октября нас перепрофилировали и она стала ковидной. Так что все кардинально изменилось, приходится работать дольше и больше", – рассказывает "Стране" киевский патологоанатом.

Между тем смертность в Киеве, как и в Харькове, ощутимо растет. И если пока в ритуальных службах справляются с похоронами, то уже в ближайшее время ситуация может измениться.

"В Киеве пока что хватает гробов и катафалков. Но учитывая антирекорды по смертям, насколько долго их хватит – без понятия", – сообщил "Стране" работник бюро ВЕК.

"Ковидных" и "нековидных" кремируют отдельно

В Одессе, чтобы кремировать умершего, приходится ждать от 10 до 12 дней. По словам работника похоронного бюро "Лилия", ближайшая запись в местный крематорий – только на 19 ноября.

Тем не менее некоторые из представителей ритуальных услуг в Одессе утверждают, что ожидание кремации займет не больше 3-5 дней.

Объсняется такая разница просто: "ковидных" и "нековидных" теперь даже кремируют отдельно.

"Крематории разбили на два времени работы – для обычных умерших и для ковидных. Поэтому и возникают очереди", – объясняют "Стране" в одном из похоронных агентств.

Из-за перебоев в работе крематория Харькова увеличилась нагрузка и на одесский крематорий. Единственной альтернативой кремации на данный момент может стать городское Западное кладбище.

Однако, как утверждает один из работников ритуальной компании, долгое время за кладбищем никто не ухаживает.

"Во время дождя вы просто потеряете место, где захоронено тело, так что в мокрую погоду клиент не сможет подойти к могиле. Вы разве что только сможете посмотреть на могилу с трассы в бинокль. Дорог на кладбище нет вообще, сплошное месиво", – объясняет он.

В Одессе на рынке ритуальных услуг монополист – похоронный дом "Анубис". "Анубис" сейчас может проводить до 18 захоронений в день. На фоне большого количества смертей, в два раза интенсивнее работают и небольшие похоронные организации.

"Сейчас люди стали обращаться к нам гораздо чаще. Обычно у нас было 2-3 заказа в неделю. А сейчас звонят каждый день, мы очень часто отказываем – не можем просто "переварить" все это. Сейчас мы выполняем 6-7 захоронений за неделю, 90% из них – ковидные", – говорят в бюро "Лилия".

В то же время некоторые представители ритуальных услуг в Одессе убеждены, что ситуация в городе стабильная, а паника вокруг резкого скачка смертей преувеличена.

"Гробов, машин и ребят у нас хватает. Работаем абсолютно без проблем. Смертность от ковида немного повысилась, но не так, чтобы из-за этого сильно паниковать. То, что здесь все плохо, наверное, рассказывают какие-то враги. В среднем за день мы делаем 3-4 захоронения, как и всегда", – заявляют в похоронном бюро "Гермес ЮГ".

При этом некоторые из ритуальных служб спекулируют на повышенной смертности, удваивая цены на свои услуги.

"Цену на услуги могут и повышать, но в Одессе у половины похоронных бюро нет лицензий на захоронения. Ковидное захоронение выходит дороже на 4-5 тыс. гривен, потому что нужно обработать машину, купить специальную форму для работников. Очень дорогая выдача тела в морге: если хотите по дешевке – вам выдадут тело в запечатанном мешке, а если хотите в нормальном виде – это будет стоить больших денег", – сообщили "Стране" в агентстве "Лилия".

"Похорон так много, что нет времени думать, куда везти тела"

В Днепре своего крематория нет, так что сжигать тела погибших от коронавируса обычно везут в Одессу, Харьков или Киев. Но так как крематории там и так перегружены, умерших в последнее время просто хоронят на кладбищах.

Положение ритуальных агентств в условиях повышенной смертности отличается – у одних совсем нет работы, а другие не успевают выполнять захоронения.

"В некоторых ритуальных службах говорят, что было и 18-20 захоронений в сутки. Но у нас за целый день поступают звонки только по консультациям", – жалуется сотрудница местного ритуального агентства.

В свою очередь, владелец похоронного бюро "Чёрная роза" Александр Кучков заявляет, что запас ритуальной атрибутики за последние дни резко сократился, а клиентам вместо кремации предлагают стандартные захоронения.

"Смертность большая, это факт. Мы работаем бесконечно, еле справляемся. У нас уже не хватает товаров. Столько смертей за 23 года работы в этой сфере я ещё не встречал. Сейчас в основном акцент не на кремации, а на захоронении умерших, так как земля и гробы пока ещё есть", – говорит он.

Кучков добавил, что, хотя спрос на кремацию не поменялся, число смертей увеличилось, а пропускная способность крематориев не позволяет справиться с таким количеством умерших.

"Мы везём тела туда, где нас принимают. Сейчас не принимают практически нигде. Похорон настолько много, что нам не хватает времени думать, куда везти", – рассказывает он.

Помимо технических проблем, которые возникают непосредственно в крематориях, транспортировать покойных на кремацию мешают также и ограничения в красной зоне карантина.

"Мы созванивались с крематорием в Харькове, где нам сказали две недели не привозить тела из-за большой очереди. А в Киеве напомнили, что Днепр находится в красной зоне карантина, поэтому, скорее всего, туда выезда не будет", – подытожил сотрудник одного из похоронных бюро.